Nacho Pierucci se prueba para intendente por el FpV

El postulante ha ejercido como secretario de Acción Social durante los primeros tiempos de gestión de Aníbal Tortoriello; fue funcionario del IPPV en el gobierno de Alberto Weretilneck; asesor del ex legislador y ex diputado nacional Luis Bardeggia e integró la comisión directiva del Club Cipolletti, entre otras actividades públicas.

4 meses se tomará Pierucci para armar su gabinete. Será en febrero o marzo.

A los 43 años, tiene claro que en Cipolletti “hace falta una renovación generacional” para oxigenar la política y se debe abrir paso a los políticos de su tiempo, los que “transitan los 40”. Para él, la generación anterior, la de los actuales gobernantes, ya dio lo suyo y se necesitan nuevas miradas y formas de proyectarse en el presente en la administración pública.

Pierucci sostiene que “ni Tortoriello ni Abel Baratti han podido devolverle a Cipolletti su protagonismo. Hoy estamos al nivel de Fernández Oro, por debajo de Roca y de Neuquén”. Afirma que la gestión de Tortoriello “es regular y no ha despegado” y enfatiza que el Municipio “se maneja con una estructura de hace 40 años”.

Lucho Roa: con el PJ o por su cuenta

El veterano dirigente cipoleño Luciano “Lucho” Roa dará batalla para ser elegido intendente de Cipolletti en 2019. Buscará representar al Partido Justicialista local o, si no se le permite competir en internas o en las PASO, lo hará a través de un partido propio, en cuya constitución está avanzando. Rechaza cualquier tipo de vinculación con el Frente para la Victoria y lamenta “el olvido de Perón y Evita” en que cayó, según él, el kirchnerismo. En su opinión, el PJ provincial debe ser democratizado y tiene que apartarse de la “dedocracia”. En el plano municipal, es tajante: “El gobierno de Tortoriello es muy malo”, enfatizó ayer, al ser consultado sobre su postulación por la agrupación Peronismo para la Victoria (PpV). Sostuvo que en 60 años de historia de Cipolletti, nunca vio “a la ciudad en un estado tan desastroso”. En su óptica, las redes sociales, en particular, Facebook, confirman su opinión adversa del jefe comunal: “Si se juntaran las quejas de los vecinos no alcanzarían las páginas para hacer un libro con las críticas”.