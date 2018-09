Escobar ratificó que se postulará para intendente

Como suele ser su tónica, cargó con dureza contra el actual jefe comunal Aníbal Tortoriello, de quien dijo que únicamente “le interesa hacer dinero y no la realidad de la gente, sobre todo, la de los más humildes”, y a quien fustigó por “perseguir” a los gremios que reclaman mejoras para los municipales.

El Comandante aseguró que con su grupo de Política Solidaria ha reunido un número considerable de afiliaciones para Juntos en Fernández Oro, Allen, Viedma y Bariloche y sumará pronto muchas más en Cipolletti.

“Si lo decide el partido y la gente, seré candidato a intendente. Si es otro el elegido, lo voy a acompañar desde el lugar que me lo pidan. No soy ambicioso en lo personal, quiero lo mejor para mi ciudad”, enfatizó. Sin embargo, avisó que si Juntos resuelve no llevar candidato a jefe comunal, no se quedará de brazos cruzados. “Voy a armar un partido vecinal y me presentaré como candidato a intendente”, enfatizó.

En cuanto a Tortoriello, sostuvo que “no le importan los niños” y por eso le impidió días atrás realizar una gran fiesta para celebrarles su día. Afirmó que “sólo le importa lo monetario” y “maneja el Municipio como si fuera una empresa, ninguneando a los empleados y desconociendo gremios”, aseveró que “no le interesa el pueblo y el destino de los más pobres” y dijo que “no sabe lo que es trabajar” y que “jamás agarró una pala”.

“Elegimos el Círculo Italiano para hacer el acto de Política Solidaria porque es más grande. Bomberos se llena fácil. Vamos a ser candidatos con el apoyo de Juntos y de la gente”. Hugo Escobar. Ex combatiente de Malvinas, referente radial y político