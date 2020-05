En cuanto a los casos nuevos, señaló que se trata de 1 hombre de Lamarque, 8 hombres y 3 mujeres de San Carlos de Bariloche y 1 hombre de General Roca.

Al respecto de la cantidad de casos en Bariloche, la funcionaria se mostró preocupada y aseguró que son personas que se contagiaron 14 días atrás, cuando la cuarentena era obligatoria. "No es que aparecen ahora porque se abrieron las posibilidades, sino cuando tenían la obligación de no moverse y no cumplieron", sentenció.

A su vez, le dieron el alta a 4 pacientes (1 mujer de Allen, 1 hombre de Choele Choel, 1 hombre de Cinco Saltos y 1 hombre de Cipolletti) y se descartaron 38 casos sospechosos (10 de General Roca, 2 de Choele Choel, 2 de Viedma, 4 de Villa Regina, 4 de Cipolletti, 1 de Chimpay, 1 de Cinco Saltos, 2 de Lamarque, 1 de Río Colorado y 11 de San Carlos de Bariloche).

En total, en Río Negro hay 190 personas dadas de alta, 11 personas fallecidas y 88 casos positivos activos (19 de Bariloche, 12 de Choele Choel, 7 de Cipolletti, 16 de Lamarque, 2 de Allen, 14 de General Roca, 3 de Luis Beltrán, 8 de Villa Regina, 7 de Chimpay).

