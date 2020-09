Murió el hombre que estaba internado en su casa por falta de camas

“El respeto que él me enseñó, los momentos vividos, sus eternas frases, tal vez sea poco para otros, pero esto debería llegar a las personas que son parte de la extensa maraña burocrática que dejaron a mi tío sin tener oxígeno ni terapia por un término de diez días. Además, escuchar que él no iba a tener posibilidad por su edad, dicho por médicos que vinieron cuando se complicó su cuadro. Me decían que, entre un joven y mi tío, no hay que pensarlo”, contó con sumo pesar Ariel López, el sobrino que le fabricó la internación.

Agregó que va a seguir luchando para que no existan más casos de abandono de personas.

Luego de conocerse su historia, desde el hospital enviaron una ambulancia hasta el domicilio de Miguel en la tarde del miércoles y quedó internado. Pero a las 2 de la madrugada de este jueves falleció. Ahora, la ceremonia de despedida será totalmente en soledad ya que toda su familia, quienes lo cuidaron esa ultima semana de agonía, están aislados por ser contactos estrechos. El cuerpo será cremado tal cual ocurre con todas las víctimas fatales de Covid.

Armó una internación en su casa para mantener con vida a su tío

La triste historia de Miguel

La pesadilla comenzó hace 10 días cundo el hombre presentó problemas respiratorios. A los pocos días quedó postrado en su cama con un cuadro de inconciencia media, hidratado por una vía intravenosa y respirando gracias a una máscara de oxígeno.

Según contó su sobrino, los primeros síntomas dieron cuenta de una amigdalitis purulenta (infección del tracto respiratorio), y recibió tratamiento con antibióticos.

“Tiene una neumonía provocada por Covid-19, y no tengo como más ayudarlo, necesita ser internado en una terapia, pero no lo querían recibir por su edad”, contaba Ariel López.

Por sus 33 años de trabajo en las áreas de terapias, Ariel cuenta con algunos recursos médicos y conocimientos, por lo que instaló una especie de internación intermedia en la habitación de la casa, lugar donde se había encerrado junto a su tío para asistirlo las 24 horas y evitar que el virus se propague a otros miembros de la familia.

“La semana pasada hablé con el 109 pidiendo que lo vengan a hisopar, y hasta fui al hospital viejo a pedir que vengan a su casa porque no puede salir. Pero me lo negaron. Tuvimos que juntar los $8.300 con la familia para hacerlo de forma particular; y dio positivo. El cuadro se agravó con los días y tuve que suministrarle oxigeno con una máscara para que pueda mantener la oxigenación del cuerpo. Lo rotaba para mejorar ese proceso, y armé un suero casero que lo hice usando una sonda colgando de un velador viejo. Estaba en estado comatoso; apenas hablaba, no estaba consciente”, explicaba Ariel mientras suplicaba una cama para ser internado.

En la tarde del miércoles del hospital lo buscaron y lo internaron, pero lamentablemente falleció a las pocas horas de su ingreso.

“Se que va a morir, pero lo que quiero es que sea de la forma más digna posible”, pedía su sobrino.