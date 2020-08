La directora del hospital de Cipolletti se mostró molesta por la actitud de la ciudadanía de no respetar las medidas para evitar los contagios de coronavirus. “La única forma de parar el virus es restringir la circulación”, afirmó

“Hasta el momento no tuvimos que elegir a quién darle una cama de terapia y a quién no, pero de seguir esta situación así, lo más probable es que lo tengamos que hacer”, indicó Muñoz.

Afirmó que, para el personal de salud, las restricciones a la circulación es una buena noticia en general porque el virus se mueve con las personas.

“Nosotros lo que pedimos es que baje la circulación, porque con ella se moviliza el virus. Hay mucha gente enojada y disconforme porque hay fuentes de trabajo en riesgo, pero lo que pedimos es que la comunidad tome conciencia de lo que estamos viviendo. Lo que se necesita es que la gente no transite. Es la única forma que tenemos de parar esto, con medidas de prevención, que las estamos repitiendo hace más de cuatro meses. La idea de la cuarentena era preparara a la población, pero al parecer no lo entendieron así”, cuestionó Muñoz.

Arabela Carreras en el hospital de Cipolletti Anahí Cárdena

Alertó que, de seguir así, lo más probable es que la situación sólo se agrave.

“Aún vemos gente que no usa el tapaboca ni respeta el distanciamiento social, esto seguramente se va agudizar y vamos a lamentar más víctimas. La gente no lo entiende hasta que el muerto está en la familia. Deben saber que el personal de salud esta todos los días enfrentando a la muerte, y cuando vemos gente que no respeta las recomendaciones lo tomamos como un despreció por parte de la comunidad. Veíamos con mucha impotencia el fin de semana a la población circular como si nada pasara, manteniendo reuniones sociales, yendo a fiestas, y este panorama indigna”, comentó.

Dijo que muchas veces escuchan que la culpa de esto la tiene el Estado o el gobierno, pero asegura que la culpa es de toda la comunidad.

“Nosotros no pedimos fase 1 nuevamente porque la situación de la pandemia no es la misma, pedimos restringir algunas actividades, que circulen exclusivamente para las tareas esenciales. Que vaya a trabajar y vuelva a su casa”, aseguró.

Iberó Salud Coronavirus Provincia

“En el departamento General Roca hay 860 casos activos de coronavirus y el sistema de salud está al límite. Podemos poner 6 mil camas más, pero si no cambiamos las conductas personales de cada uno, no sirve de nada. Esto pasó en países del primer mundo, está en cada uno”, expresó la secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Ibero.