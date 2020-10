Pese a lo colapsados que están, sobre todo ahora con tantos casos de Covid-19, todos los sectores trataron de tener a uno de sus representantes en ese abrazo, para expresar su malestar y dar una señal fuerte al gobierno provincial.

Al abrazo convocaron profesionales y empleados de salud que cumplen servicio en el hospital, la unidad de atención temprana y los centros periféricos. Se podría decir que son autoconvocados porque no se sienten representados por los gremios ATE y UPCN. En efecto, el aumento que aprobaron los sindicatos no fue consentido por ellos.

Abrazo Hospital Anahí Cárdena

"La verdad es que los gremios votaron algo que no nos beneficia, a espaldas nuestras. Los delegados no tenían el mandato de las bases. Salieron corriendo a votar el aumento, antes que pudiésemos organizar una asamblea. Fue una traición importante a los trabajadores", contó Cecilia Chavero, quien está a cargo de todas las cuestiones legales del hospital repartido en tres sedes y los 14 centros de salud.

El abrazo simbólico fue de la guardia hasta el sector del estacionamiento. Mucha gente se hizo presente y eso conmovió a los trabajadores que insisten en una ley de insalubridad que reconozca el trabajo que hacen y lo expuesto que está el personal. "Es una locura que tengamos que trabajar hasta los 60 o 65 años. Los docentes se jubilan a los 50, la Policía a los 45 años, pero a nosotros no nos consideran personal de riesgo", expresó Chavero a LMCipolletti.

Abrazo Hospital Anahí Cárdena

Los trabajadores consideran que es necesario contar con esta herramienta, ya que una ley de insalubridad facilitará la renovación del personal. Alguna vez, ATE presentó un proyecto pero no prosperó.

También reclaman por sus salarios, ya que el aumento ofrecido por el gobierno provincial no suma ni revierte el estado de precarización que se refleja en sus haberes. Según afirmó Chavero, quien habla por el resto de sus compañeros porque tienen miedo de ser sumariados, muchos cobran 3 mil pesos de básico. "No es una broma. La gente no lo cree cuando se lo decimos, pero es real. Eso cobramos en los servicios generales o el área de Legales, por ejemplo, más una cantidad de sumas en negro hasta llegar los 38 mil pesos de sueldo", indicó.

Cuestionó que los 6 mil pesos de aumento no vayan al básico y agregó: "Es otra suma más en negro que a esta altura está licuada. Ya no tiene gran impacto. Nosotros pedimos un aumento salarial del 50 por ciento para acercarnos a la canasta familiar, que está en el orden de los 44 mil pesos. Con nuestros sueldos no llegamos a ese valor. O sea, no llegamos al índice de pobreza. Es tremendo, y estamos peleando contra el Covid-19".