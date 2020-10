Seis pacientes con Covid en el hospital esperan que se libere una cama

Desde ayer hay cuatro pacientes con neumonía por Covid-19 que esperan que se libere una cama en el sector privado. Esta mañana se sumaron dos más y todos tienen cobertura social. Ingresaron por la guardia del hospital Pedro Moguillansky, donde permanecen alojados de forma transitoria hasta que puedan ser internados. Si no se descongestiona un lugar en otra clínica de esta ciudad, tendrán que ser derivados a otras localidades. Así está la situación en Cipolletti, muy complicada.

Los que este lunes se encuentran en esta situación tal vez tengan una chance en las próximas horas, cuando el personal que trabaja en el sector privado realice su rotación interna. De lo contrario, podrán permanecer hasta 72 horas en la guardia. Llegado el caso gestionarán sus traslados a otras localidades, donde sea que puedan canalizar la atención de estos pacientes que requieren ser internados.

"Las familias por ahí no entienden que en el ánimo de garantizar la atención de los pacientes los tenemos en la guardia, pero es una instancia de internación que ofrecemos hasta que se le consigue una cama", explicó la autoridad sanitaria.

Hasta este domingo no había camas en el privado; y en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local hoy (5/10) estaban todas ocupadas. "Las camas frías que teníamos para observación se transformaron en camas de internación, en pos de garantizar al paciente su atención. A veces también ocupamos las que destinamos a la atención de pacientes con traumas (en un sector que denominan "shock room"). Y cada vez será peor, porque el relajo que hay es total", aseguró Muñoz.

El cuello de botella que se genera en distintos puntos que son clave para la atención, como la guardia, la Escuela de Cadetes de la Policía y la unidad hospitalaria que canaliza la demanda espontánea de pacientes con problemas respiratorios, prácticamente ya no ofrece margen de maniobra al personal de Salud. Salvando las distancias, la situación es similar a la de una partida de ajedrez donde tienen que mover las fichas minuto a minuto. Y los privados, aseguró Muñoz, están "igual o peor".

"Hasta ahora, pudimos dar respuesta. Pero estamos cada vez peor porque el distanciamiento, que es lo que nos protege de este virus, ya no existe. Y nos da bronca porque parece que vivimos en dos mundos paralelos, distintos: el personal de Salud vive un hervidero; vas al centro de Cipolletti y es otra la situación. Gente caminando sin barbijo o con el barbijo bajo. Pareciera que no pasa nada. Y la falta de empatía y solidaridad es enorme. Recién cuanto les toca a sus familias, toman conciencia. Antes no", advirtió Muñoz, en diálogo con LMCipolletti.

La curva de contagios no detiene su marcha, a tal punto que Cipolletti es la ciudad de Río Negro con más positivos activos. Desde que inició la pandemia, los fallecimientos son 59 y la cantidad de casos trepó a 765. Así lo informó el Ministerio de Salud de Río Negro, este domingo, luego de constatar que Cipolletti sumaba 63 positivos nuevos.

Mientras el sistema sanitario brinda respuestas, sin que sobre nada, ya hay signos de evidente cansancio en el personal, y los conflictos y las tensiones cada vez son mayores.