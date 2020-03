Los requisitos para acceder al beneficio serán que tengan cuit o cuil, no tener trabajo en blanco, no pueden ser jubilados ni pensionados, deberán tener entre 18 y 65 años y tener documento nacional de identidad, esto también incluye a extranjeros legales. Dentro de este rubro se calcula que está inmerso un 40 por ciento de la población laboralmente activa. En el caso de los monotributistas, deberán pertenecer a las categorías A y B, las más bajas.

En la exposición que duró menos de 10 minutos y no se recibieron preguntas, Guzmán informó que en caso que se extienda el periodo de aislamiento y de parálisis en la economía, podría llegar a extenderse el pago.

Según sostuvieron los funcionarios, el alcance de las medidas anunciadas este lunes podría ser de 3.600.000 familias. Además, Moroni, por su parte, salió al cruce de versiones que indicaban que el bono no abarcaría a personas que perciban la Asignación Universal por Hijo: "Esto es compatible con la AUH, porque consideramos que son dos acciones que van en paralelo".

Respecto a cómo acceder, Moroni sostuvo que será mediante la página de la Anses y que durante el martes se darán a conocer los plazos. "No creemos que demore más de 10 o 15 días la implementación", sostuvo el funcionario nacional.

"El trámite va a ser muy simple desde la casa, para que la gente no se mueva. La intención es, en los casos que sea necesario, actualizar algunos datos. Van a tener un plazo de 10 días para inscribirse, no va a haber que hacer cola en ningún lado. Para los que tengan una cuenta bancaria, se los depositaremos ahí; y para quienes no estamos arreglando con el Banco Nación un sistema de pago con un código para que se pueda acceder al dinero desde cualquier cajera automático", detalló minutos después Moroni en una entrevista con C5N.

La batería de medidas se da en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por Nación desde el viernes pasado para todo el territorio del país y que producirá efectos en la economía de los cuales aún se desconocen la magnitud.

