Miles de firmas exigen mejoras en la perrera

Favorece mucho al problema el hecho de que el jefe comunal no responda a la solicitudes de reunión que se le han planteado y que otros funcionarios, como el titular de Fiscalización, Diego Rebossio, no haya aportado las soluciones esperadas, manifestaron mascoteras y solidarios, que ponen muchas ganas para mejorar las sindicadas como deplorables condiciones en que sobreviven los perros.

Tampoco colabora la actitud asumida por el fiscal Oscar Cid, afirmaron los proteccionistas. Según denuncionaron, al funcionario se le presentó una denuncia por la situación de los canes pero hasta ahora no hubo avances ni definiciones. Según María Acosta, referente de los voluntarios, el fiscal le dijo que él no iba a asumir una posición contraria a un municipio y que si quería seguir adelante con su demanda debía procurarse un abogado querellante.

Pero el asunto es que Acosta está haciendo un esfuerzo descomunal junto con la veintena de voluntarios que la acompañan en su trabajo.

Como se puntualiza en la campaña de internet para concientizar a la población, no se observan mejoras concretas y falta un plan de emergencia para las prioridades. Todo esto porque falta un “acompañamiento” de los funcionarios y porque hay ausencia de políticas para el lugar. “¡Basta de abandono y maltrato”, afirma el texto que ya respaldan miles de personas en la web.

La dirigente expresó que ha pedido por diferentes medios reunirse con Tortoriello pero hasta ahora no ha tenido respuesta, en tanto que la relación con Rebossio no es la mejor”. En cuanto a los integrantes de Zoonosis, indicó que se han mostrado más atentos pero tampoco hacen mucho porque “dicen que no cuentan con recursos”.

La campaña de los voluntarios en un sitio web ya supera las 18.000 adhesiones. Se cuestiona el abandono de la guardería canina.

Solidaridad ante la adversidad

Estado de emergencia

La referente María Acosta afirmó que el Municipio no ha construido ningún canil y que los pocos que hay están cada vez más rotos. Muchos perros comen poco o nada, otros están con sarna, no se levantan los excrementos y falta higiene y medidas sanitarias.

Ayuda constante

Han sido los voluntarios quienes han promovido y conseguido que 200 perros sean adoptados. Aun así, hay más de 400 canes en el lugar y el número crece. Todas las semanas los voluntarios llevan alimentos, limpian y dan asistencia a los perros enfermos.