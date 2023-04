Miguel Barcos actuará en homenaje a los héroes de Malvinas

En la actividad, participarán ex combatientes que han sido invitados especialmente para la ocasión, que los organizadores se han encargado de subrayar que no poseerá ningún cariz político y menos todavía de campaña. Se trata solamente de hacer el homenaje que siempre se merecen a quienes lucharon en las Islas.

El artista manifestó que, en lo personal, quiere oír atentamente lo que puedan expresar los veteranos que han sido invitados al evento, ya que "ellos estuvieron en cuerpo y alma en las Islas y yo pienso que a veces no los hemos escuchado todo lo que han contado".

"Vamos a cantar el Himno muy emocionados, cuando se asome el 2 de Abril", expresó y recalcó que "no es un acto político, para nada". Al contrario, estará abierto a toda la comunidad. "Lo aclaramos para que el que tenga ganas de ir, que vaya", afirmó.

"Yo siempre digo que el Himno, a veces, está tan manoseado, no me refiero a los partidos de la Selección, pero se canta el himno a veces demasiado de compromiso. Y cantarlo con estos muchachos que se jugaron la vida y que creo que todavía no han tenido el reconocimiento general que merecen", será una experiencia especial y motivadora para él, enfatizó.

Barcos indicó que "nos pasa como sociedad, como nos pasa con otras cosas, que vamos perdiendo de a poco, a partir de que va llegando gente más joven, gente nueva, vamos perdiendo la memoria y eso es tremendo. Y entonces de vez en cuando es necesario refrescar un poquito todas estas cosas".