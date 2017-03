Madre denuncia que su hija fue privada de la libertad, golpeada y cortada en Cipolletti

En la madrugada del domingo en el barrio Don Bosco de Cipolletti, una joven viedmense fue atacada por otras dos mujeres. La policía no quiso tomarle la denuncia a la madre de la víctima por tratarse de una familia muy conflictiva.

Andrea Villareal es de Viedma, pero se encuentra de vacaciones en Cipolletti donde su hija empezará a cursar en un instituto. Hoy a la madrugada fue abordada por tres personas que la subieron a un auto para golpearla y cortarla. La policía no tomó denuncia penal e hizo una exposición, indica el sitio El Delitometro de Viedma.

Al verla en esas condiciones y querer llevarla a la comisaria, su hija no quería hacerlo porque la amenazaron. “Me dijeron que si yo hablaba me iban a matar”. “Fuimos a la comisaría del barrio. Sinceramente una vergüenza, la oficial se nos burlaba, hacía gestos en la cara y se reía”, refirió Villareal.

“Mire señora, esa chica que supuestamente su hija dice que la golpeó es una piba bastante brava acá en Cipolletti. Su hija en algún lío se habrá metido, por algo esas pibas deben haber reaccionado. Esa chica ya estuvo presa y nosotros no podemos hacer nada”, le habría referido la oficial de la unidad policial del barrio Don Bosco de Cipolletti.

“Lo único que me dieron un papel y nos miraban, nada más. El papel es como una exposición, fue solamente una agresión, pero no pusieron el tema de la amenaza ni nada. Mi hija está toda lastimada, tiene las piernas cortadas y mi sobrino fue a la comisaría y le dijeron que no había ido nadie, justificando que podría haberse dado en la guardia anterior", indicó la madre de la víctima.