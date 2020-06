A partir de ese día, habrá un período de readaptación al trabajo y luego se decidirá de qué manera se compite, si es que el calendario aún lo permite dentro de este condicionado 2020.

AFA, por ejemplo, ya adelantó que en juveniles no se retomará el certamen hasta el 2021. Los más poderosos planearán algunas giras, tal vez cruces no oficiales, para mantener a sus semilleros activos, pero de sumar para las tablas del campeonato no habrá chances por los tiempos de la pandemia.

De manera no oficial, se especula que en septiembre podría concretarse la reapertura de aulas, lo que sólo dejaría al último trimestre para jugar.

Para el resto de las actividades deportivas que se practican en equipos, el panorama es más o menos el mismo en formativas.

Primera división

Para la categoría superior podría existir una ventana anterior, se especula para que incien movimientos en grupos reducidos de personas y con muchas medidas de prevención.

En el caso del fútbol de la Liga Deportiva Confluencia (Río Negro), los dirigentes no pretenden volver a puertas cerradas porque resultaría deficitario en un año muy duro para la economía de todos. En el mismo sentido también se han manifestado sus pares de Lifune (Neuquén).

Así, por los tiempos, lo más probable es que haya que reestructurar los certámenes, sobre todo para definir a los clasificados para el Federal Amateur del 2021.

