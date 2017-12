Frente a ese panorama, los representantes gremiales y trabajadores que asistieron a la reunión se expresaron muy desconcertados y enojados con la actitud asumida por la empresa; y como no quieren perder más tiempo, porque la necesidad de estos trabajadores es apremiante, no quisieron saber nada con seguir la vía administrativa. No obstante ellos están dispuestos al diálogo por otro canal.

Por estas horas, el gremio analiza qué medidas tomar.

No descartan cursar acciones legales ni tomar medidas de fuerza, pero primero necesitan hablar con los trabajadores porque no imaginaban que a la audiencia de hoy la empresa solo se presentara para tomar nota del reclamo. “Es una vergüenza, una falta de respeto total. La firma no presentó nada de nada y quedamos todos muy sorprendidos”, expresó el secretario adjunto de la Asociación de Empleados de Comercio, Juan Morrison.

Desde la delegación cipoleña, Aparicio Riffo aseguró que “la empresa está en una situación de total infracción”, ya que apela a la crisis para despedir a los trabajadores, pero tomó una decisión unilateral y sin previo aviso. “No hicieron ninguna presentación”, acotó el referente zonal.

