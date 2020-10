Los empleados de comercio cobrarán un bono de $5 mil

"Se trata de una suma no remunerativa, pero no hay que asustarse. El otro día hablaba con un trabajador que me decía que es un monto que después lo van a sacar, pero en realidad van quedando. Hay dos mil y cuatro mil pesos que se venían cobrando como suma no remunerativa y ahora pasaron a quedar fijos en básico. Además, está el compromiso de volver a una negociación nuevamente en enero. ", indicó.

Morrison remarcó que, a la fecha, el sueldo básico de un empleado de comercio es de entre $38 mil y $41 mil, dependiendo de la categoría.

Por su parte, Morrison comentó que el aumento de $5 mil a pagar en seis pesos es para quienes trabajen 48 horas semanales, de lo contrario, la suma se pagará de manera proporcional al tiempo. "Sino trabajas esa cantidad de horas, el monto va a ser la mitad. Si un empleado faltó sin certificado, se le paga proporcionalmente. Esto va con la sumatoria de presentismo, antigüedad y zona", detalló el referente.

Comercios cerrados Los empleados de comercio cobrarán un aumento de $5 mil Anahí Cárdena

"Hoy por hoy sólo tenemos ese aumento, pero nosotros estamos esperanzados de que pueda venir otro más, porque las cosas van subiendo siempre. Los que trabajamos en comercio sabemos el valor de las cosas y los empleados necesitan cobrar más. Entendemos que la situación está difícil, pero también lo está para el trabajador. Las paritarias son siempre en abril y este año no tuvimos", recordó.