Trujillo tomó esta determinación, luego de recibir la denuncia formulada por el apoderado legal de la Uocra seccional Río Negro, Sergio Marcello, y el pedido concreto de que Trabajo dicte la conciliación obligatoria.

De acuerdo a la denuncia, el 27 de abril la firma Contreras Hnos S.A. -contratista de obra de la comitente Oldelval- notificó los despidos por WhatsApp al personal que había empleado. Son alrededor de 20 trabajadores de la zona, los primeros en ingresar a la obra que inició a principios de marzo, en Chichinales, y luego quedó paralizada.

También se convoca a Oldelval porque es responsable solidaria de las cargas y obligaciones laborales del contrato.

La comunicación electrónica que recibieron los empleados despedidos fue la siguiente: "En el marco de la paralización del contrato de obra al cual estaba afectado y ante la dificultad de enviar despacho postal dada la emergencia sanitaria Covid-19 cumplimos en informarle su desvinculación de la empresa, como medida posterior a la suspensión que fuera notificada oportunamente con arreglo al art. 27 de la ley 22.250 .Queda usted notificado. Haberes a su disposición. Contreras Hnos. SA”.

Trujillo aclaró que "no es legal" notificar de esta manera los despidos.

En su planteo, la Uocra seccional Río Negro indicó que la obra no finalizó para poder invocar los despidos y aplicar la Ley 22.250 que regula la actividad. Además, recordó que resulta de aplicación y plena vigencia la Ley 27.541, por medio de la cual se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. También está vigente el DNU 297/20, por el que se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de la población , más sus prórrogas; y la expresa prohibición de que haya despidos.

El DNU 329/20 prohíbe "los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días". Ese plazo comenzó a correr el pasado 31 de marzo, y sigue vigente. Tampoco permite las suspensiones, en los mismos términos.

La Uocra también invocó el DNU 332/20 que crea el programa de asistencia al trabajo y la producción, y las disposiciones que lo reglamentan, que apuntan a la conservación del empleo, ayuda económica a las empresas y garantías de ingresos para los trabajadores.

"Rechazamos los despidos dictados por la empresa Contreras Hnos, en atención a que no obedecen a cuestiones de índole laboral que pudieran justificar en la finalización de obra", reza el escrito presentado por la Uocra.

El proyecto de obra comenzó en marzo, con el ingreso paulatino de 20 trabajadores. Tras decretarse la cuarentena social, preventiva y obligatoria, los trabajos en Chichinales se frenaron.

"Era un proyecto más grande, que iba a emplear cerca de 450 trabajadores. Comenzó en Chichinales pero tenía previsto abarcar Río Colorado y parte de Bahía Blanca y La Pampa. Comenzaron a trabajar en marzo y los ingresos se frenaron cuando se dispuso el aislamiento obligatorio", preciso Marcello a LMCipolletti.

Oldelval, la transportadora de crudo que saca de Vaca Muerta, había contratado a Contreras Hnos para comenzar la obra, consistente en tres estaciones de bombeo para ampliar su capacidad de transporte. La firma tiene asiento en Cipolletti y hasta 2019 tenía en sus manos el transporte del 70% del petróleo producido en la cuenca neuquina.

Marcello comentó que pudieron corroborar los despidos y el 27 de abril pidieron la conciliación obligatoria. "Lo más grave es que el proyecto, la contratación, aplica el contrato de la Uocra, por lo que no hay indemnización. La empresa, por convenio de trabajo, pude suspender a la gente sin causa e incluso despedirla, pero la contratación, en cualquier caso, es por obra y tiene un principio y un final. Acá entramos en un dilema y un conflicto con la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, que arbitran la conservación de las fuentes laborales", analizó.

El apoderado de la Uocra sostuvo que es un conflicto de intereses e interpretaciones. "Nosotros entendemos que esto es una emergencia y las fuentes laborales son fundamentales hasta tanto esta situación se levante. Pero las empresas dicen que no, y se amparan en la ley que regula la actividad -la 22.250- sin invocar una causa. Encima la Justicia está de feria, es complicado el panorama".

Si bien advirtió que "es terrible la cantidad de planteos que tenemos como gremio, de otras empresas, algunas de ellas vinculadas a YPF, esta es la primera conciliación obligatoria que tenemos".

Reconoció que era esperable el cese de contratos laborales en tiempos de pandemia, por cuanto "si no se puede salir a trabajar y las empresas no generan, el hilo siempre se corta por lo más fino". Sin embargo, no imaginó los alcances devastadores de esta situación, y cuán difícil va a ser salir.

Trascendió que Contreras Hnos hizo el trámite y calificó para contar con ayuda económica de Nación, pero no habría recibido una respuesta concreta aún.

LEÉ MÁS

Resaltan labor de la Defensa en las gestiones por régimen de alimentos

Trabajo verificó que se proteja a empleados

"El objetivo es evitar despidos en la provincia"