Los crímenes del 2020 en Neuquén: droga, alcohol y bandas narcos

"Los homicidios no son previsibles", pero ciertas circunstancias pueden desencadenarlos. Lo cierto es que el 2020 quedará marcado como un año complicado de olvidar. Ya antes de iniciar la pandemia que obligó a todos a refugiarse en sus hogares, lo que trajo aparejados problemas de convivencia, más abusos de sustancias y violencia intrafamiliar; un horrible crimen sacudió a la provincia . Un joven zapalino de 27 años, cansado de ser víctima de violencia, asesinó a su padre y lo decapitó en la calle ante la vista de algunos vecinos, que difícilmente puedan borrar esa imagen de sus vidas.

A la fecha, el parricida de Zapala se encuentra en libertad a la espera del juicio en su contra; no así los ocho acusados por asesinar al cabo Gabriel Nahuelcar la mañana del 1º de enero de 2020.

"Esa mañana nos llamaron y nos fuimos a Cutral Co, no volvimos hasta como el 6", recordó el comisario Sergio Llaytuqueo, jefe del Departamento de Seguridad Personal. Es que, los investigadores del área de homicidios "no tenemos horario, terminamos cuando se reúnan las pruebas y haya un detenido. Puede pasar un día, una semana o más". De hecho, esa causa, fue sumando acusados a lo largo del año hasta terminar con un total de 8 coautores.