Los comercios seguirán abiertos y restringirán las salidas recreativas

El Ministerio de Salud habilitó el comercio esencial y no esencial entre las 9 y 19 de lunes a viernes, con un máximo de ocho horas diarias (a definir por los municipios). En tanto, desde las 19 y las 22 regirá la modalidad Delivery y take away en bares, restaurantes y confiterías, tal cual ya estaba dispuesto en la resolución del Ministerio de Salud dada a conocer el domingo. En tanto, los sábados los comercios esenciales y no esenciales podrán abrir de 9 a 14.