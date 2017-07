Sin embargo, Pedro no es un loro cualquiera, acarreaba con él una carga emotiva importante porque pertenecía a la abuela de Majo, quien murió hace un año y les pidió que una vez que ella ya no estuviera cuidarán del ave.

"Gente, necesito de su ayuda. Pedro era el loro de mi abu, ella lo dejó a nuestro cuidado cuando falleció. Mi mamá salió hoy para salir a comprar y cuando volvió no estaba más en su jaula, no sabemos si lo robaron o si se salió solito. Necesitamos encontrarlo urgente, no se da con nadie", expresó en su cuenta de Facebook.

Pedro llegó a la familia desde que era bebé y no tenía plumas, se crío con su abuela y fue su fiel compañero hasta sus últimos días. Hoy lo buscan con el corazón lleno de tristeza y un espacio vacío en su hogar que quizá no pueda llenarse nunca más.