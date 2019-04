En el sitio web el 75,52 por ciento votó a favor de un debate, mientras que el 24,48 dijo que no es necesario. En Facebook el 78 por ciento opinó a favor mientras que el 22 dijo que no. Participó un total de 662 personas en sólo 24 horas.

Entre algunos de los comentarios se destacó el de Daniel Lastra, quien dijo que “el debate enriquece y le da una herramienta más a la gente que escuche y/o participe al escuchar las diferentes propuestas, además de comprometer en cierta manera a los diferentes candidatos”.

Enzo expresó que “más que debate me conformo con que no le mientan a la gente. Para qué queremos debate si después no cumplen ni el 30 por ciento de lo q prometen. Queremos acciones más que propuestas”.

Claudia Rastner publicó: “No sé cuál es el miedo que les provoca el debate público. ¿No saben decir la verdad? O solo saben mentir y tienen miedo q se les note”.

El proyecto de debate, a punto de caer

El 11 de mayo de 2018, Varela entregó el proyecto de ordenanza en mesa de entradas para que sea elevado a la presidenta del Deliberante, María Elisa Lazzaretti. Casi un año después, la propuesta aún no llegó a manos de los integrantes del Concejo y está a punto de ser archivado en medio de un año de renovación de las autoridades municipales.

El proyecto de debate entre los candidatos a intendente y concejales proponía que la discusión se realice 30 días antes de la elección de forma pública y obligatoria. Tendría que ser difundido por todos los medios públicos y los medios de comunicación privados que reciban pauta oficial estarían obligados a darle cobertura. Además, tendría que conservarse en formato digital hasta 30 días después de realizado. En caso de que alguno de los candidatos falte, la silla vacía llevaría el nombre de la persona ausente y dar cuenta de que ese candidato no quiso participar.