Los chicos de San Martín también estudian teoría

“La primera clase superó mis expectativas, los chicos lo tomaron de forma muy grata, creo que también estaban sorprendidos. Me costó un poquito reunirlos, porque por ahí tienen una edad en la que se dispersan un poco más”, señaló.

Hubo tres módulos, uno para cada división, 2005, 2004 y 2003. Y las clases seguirán cada jueves.

“El objetivo es que ellos se den cuenta de que hay aspectos del fútbol que se tienen que saber de forma teórica, como fundamentos y reglamento internacional de FIFA. Que sepan las 17 reglas”, indicó y ejemplificó: “En las discusiones con los árbitros, en muchos casos se dan porque los chicos no están capacitados en el aspecto reglamentario. Queremos que el bloque mayor sepa discutir con fundamentos y con respeto”.

Para el profesor, es importante que el futbolista no solo esté preparado físicamente. “Los valores que ellos vayan aprendiendo que no solo sean vistos de forma física, sino que se toman en cuenta muchos aspectos. La manera que tengo yo de trabajar es trasversal a la vida, la conducta, valores, predisposición para aprender. No todo pasa por el rendimiento físico dentro del campo”, explicó.

El cuerpo técnico de las categorías quinta, sexta y séptima construye aprendizaje.

Vuelta al fútbol

La pretemporada realizada a principios de año por los clubes de la Liga Deportiva Confluencia servirá de poco al momento de volver a jugar.

No hay fecha para la vuelta de las competencias, ya que la pandemia del coronavirus, según afirman desde el gobierno nacional, seguirá avanzando en el país.

En ese contexto, Dante cree que la preparación que llevó a cabo el bloque mayor se perderá.

“Todo lo que se trabajó en la pretemporada se perdió, eso lo tienen que tener claro los jugadores, por eso es importante transmitirles la importancia de que cumplan las rutinas durante la cuarentena”, manifestó.

Y cuando retorne a la competencia, deberá haber un tiempo de adaptación. “Por lo menos, unas dos semanas de minipretemporada, mínimo. Habrá que ver qué dispone la liga, sería un gran error volver y querer jugar”, analizó el preparador físico.

Están en todos los detalles

La estudiante avanzada de kinesiología Catheryn Reyes les brinda a los jugadores ejercicios de prevención.

“Envío ejercicios y los chicos que tienen molestias o dolores me hacen consultas para intentar tratarlos de esta forma en lo que se puede”, explicó Reyes.

“Los profes del bloque mayor ya empezaron a trabajar usando Zoom, y con el profe de primera y tercera vamos a empezar está semana”, contó la estudiante, quien prepara su tesis.