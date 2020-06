Hasta este lunes por la tarde, los cuatro móviles Covid del SIEN asistían a 79 personas internadas en sus domicilios, con síntomas leves o asintomáticas.

Además de esta asistencia a aquellos positivos de coronavirus, el sistema de emergencias realiza testeos a aquellos contactos estrechos de casos confirmados. “En las últimas 72 horas se han realizado hisopados a más de un centenar de personas, muchas de ellas con altas posibilidades de ser positivas”, comentó la médica.

De la experiencia diaria, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, Ortiz Luna indicó que “hemos observado que muchos de los últimos casos se debió a una relajación de la gente, muchos bajaron la guardia” Agregó que los nuevos casos, “fueron por compartir los mates, otros por compartir espacios familiares, y algunos por estar en sus lugares de trabajo sin protección”.

La titular del SIEN puntualizó que se está “haciendo mucho esfuerzo, esperemos que valga la pena” ya que “el problema es que no existe un remedio, no hay tratamiento ni vacuna, el virus no discrimina a nadie”.

Además Ortiz Luna reclamó a la población no discriminar a los vecinos que tienen Cvoid-19 positivo y que permanecen internados en sus domicilios “Si tengo un vecino con covid, ofrezcan ayuda para que no tengan que salir de casa”, sostuvo en LU5.

En ese sentido, contó que dos pacientes debieron ser internados en las unidades Covid-19 del hospital Bouquet Roldán ya que sufrían constantes amenazas en sus barrios.

