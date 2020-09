Los aportes para el comercio serán de hasta $150 mil

El subsidio del gobierno provincial para los comerciantes afectados por la cuarentena ya tiene definida la forma de distribución, pero aún hay beneficiados que no presentaron la documentación correspondiente y tienen que completar la inscripción para acceder al aporte no reintegrable. La forma de repartir los más de 18 millones de pesos fue acordada por el Municipio y la Cámara de Comercio y alcanzará a 387 comerciantes .

Los aportes más altos serán para peloteros, juegos electrónicos, institutos de rehabilitación, catering y boliches, que no pueden trabajar con normalidad desde marzo. En la misma situación están los jardines maternales, pero propietarios de esas instituciones denunciaron que no fueron incluidos en la distribución de aportes. Los jardines, que funcionan con habilitaciones de Comercio, aún no tienen fecha concreta para volver a las clases presenciales.

Para institutos de arte y danzas, complejos deportivos y canchas de fútbol, el aporte será de 75.000 pesos. Los moteles y transportes escolares cobrarán $50.000.

Bares, confiterías, cafeterías, heladerías, restaurantes, parrillas, vinotecas y casas de comida, que trabajan desde hace meses, pero con limitaciones de horario y capacidad de atención, cobrarán 45.000 pesos. La misma cifra recibirán natatorios, gimnasios, centros de pilates, yoga y tai chi.

Por otro lado, florerías,mercerías, viveros, hoteles, cotillón recibirán 25.000 pesos y las peluquerías y centros de estética tendrán un aporte de $20.000.

El intendente Claudio Di Tella apuntó que "es un paliativo que va a ayudar con las finanzas de los comerciantes. Buscamos aliviar la economía del sector".

En tanto que el titular de Comercio, Cristian Blanco, informó en LU19 que aún hay comercios que deben completar el trámite. "Se realizarán dos cohortes para presentar la documentación ante el Ministerio de Economía durante este mes", por ello quienes aún no han presentado la documentación deben enviar un mail a: anr@cipolletti.gob.ar con foto de DNI y CUIT de la razón social que tiene la habilitación de comercio, y número de CBU.

-> El trámite que se debe completar

Aporte provincial

Se distribuirán $18.313.500 a través del Ministerio de Economía de Río Negro, por lo que hay que completar un trámite para que se giren los fondos a cada uno de los beneficiados.

Inscripción

Los comerciantes de los rubros seleccioados por la comuna deben enviar un mail a la cuenta anr@cipolletti.gob.ar con copia de DNI y CUIT más el número de CBU.