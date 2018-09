“Hay bullying en todos lados. Y hubo bullying en todas las épocas: yo te puedo hablar de mi primaria, la pasé muy mal”, dijo la actriz quien, luego de vivir en Miami, se instaló en la esta ciudad con su mamá.

“Yo estaba totalmente ‘maiamizada’. No me acordaba cómo hablar en castellano. Tenía anteojitos dorados, octogonales. Sufrí tanto, me han jodido tanto con el tema de los anteojos”, sostuvo Dopazo. “Una vez, cuando tenía 7 años, me fui a dormir a la casa de una compañera, que tenía dos hermanos. Dormíamos todos juntos. Yo esperaba que ellos se fueran a dormir para sacarme los anteojos porque me daba pudor”, señaló.