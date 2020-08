Leo Montero volvió a criticar a Di Tella por la guardería canina

El reconocido conductor Leo Montero volvió a criticar al intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella , por las malas condiciones en las que se encuentra la guardería canina de la Isla Jordán. Como hizo en junio de este año, le pidió que no deje morir a los perros que se encuentran alojados en el predio a la espera de una familia que los adopte.

En esta ocasión, Montero remarcó que no hubo ningún tipo de avance dentro de la guardería y que los perros siguen estando a la intemperie, con hambre y frío. "Los caniles y la comida están llenos de agua y ellos se pelean entre sí. Esta situación ya la denunciamos (...) El intendente Claudio Di Tella asumió el cargo en diciembre, ya es un montón Claudio, tienen como ocho meses, estaría bueno que tomaran cartas en el asunto", sentenció.

A su vez, el conductor también apuntó contra el ex jefe comunal, Aníbal Tortoriello, por no haber mejorado los caniles durante su gestión. "No es una cuestión de cuánto tiempo estuvieron en el poder, sino la decisión política y la voluntad de ponerse en el lugar del otro", agregó.

"Cuesta tan poco dinero y no hay excusas para no desviar un poco del presupuesto para que los perros tengan alimento y un buen lugar donde estar. Que no siempre sea tierra y chapas de mierda juntadas por ahí. Dinero tienen (...) Tengamos un poco de dignidad y con un poco de dinero copiemos a los Municipios que hacen las cosas bien", concluyó.

Por su parte, las voluntarias y voluntarios de la guardería se hicieron eco del segmento y agradecieron a todas aquellas personas que acompañan el reclamo para cerrar de manera definitiva "la perrera de la muerte".

"Pudimos salvar miles y dar en adopción a más de 600, pero el esfuerzo no alcanza cuando los intendentes hacen oídos sordos en la problemática. Pedimos reuniones, entregamos propuestas, realizamos actividades de concientización, educamos, castramos, rescatamos y, en cierta forma, damos vida por todos ellos, pero cada semana hay malas noticias. Estamos viviendo una no gestión con cero empatía por los jordanes y un desprecio total por lo poco que se hace", afirmaron a través de su página de Facebook.