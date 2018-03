Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron clave para entender un poco más sobre lo sucedido y allí pudieron determinar que los delincuentes se movilizaban en una camioneta Citroën Aircross.

Tras el robo, el propietario del vehículo le escribió una carta pública a través de Facebook a su "amigo chorro" en la que le explicó, de manera emotiva, el significado e importancia de todos los objetos de los que se apropió. También se interesó por su vida y le pidió disculpas "de corazón" por haberlo tratado de "malnacido".

"Siempre podrás hallar a alguien a quien ayudar y robarle, pero esta vez que sea sólo una sonrisa, por favor", fue algunas de las frases del propietario del auto que robaron.

"Querido nuevo amigo: antes que nada, perdóname por llamarte así, por llamarte chorro. Me encantaría saber tu nombre y no necesitar rotularte ni colocarte adjetivos que poco agradan seguramente. Desearía no sólo saber tu nombre, sino también compartir un rico mate amargo junto a vos, y al cebártelo preguntarte cómo estás, qué tal pasaste el fin de semana", fue el comienzo de una insólita pero cálida carta redactada con la esperanza de que su destinatario la lea.

En el texto señaló que "poco sabía de él" y que lo único que pudo notar es que usaba "unas gafas de sol muy copadas y buena pilcha" y que, a su vez, se bajó de un "bello Citroën Aircross color gris plata, conducido por otra persona a la cual también amablemente invitaría a esta apacible ronda de mates".

Con respecto a sus pertenencias, aseguró que dentro de su auto había "un mundo lleno de magia" y que, aunque no fuera "un bolso del mítico mago Merlín", sí había cuatro cuadernos A4 y fotocopias con "planificaciones, apuntes y clases de música armadas para algo así como 500 alumnos que tengo entra las 3 escuelas primarias y el secundario en los cuales me desempeño como docente".

Finalmente, se despidió "sin rencores" y deseándole a su nuevo amigo "lo mejor de la vida, paz, conciencia y empatía".

