Le obra eléctrica quedó a mitad de camino en Nueva Esperanza

En el barrio Nueva Esperanza necesitan que la mitad de las familias que viven en el lugar concreten cuanto antes la instalación de los pilares y demás implementos eléctricos para que se pueda avanzar y concluir la regularización eléctrica, anhelada por la gran mayoría de los vecinos. No todos, porque en este sector poblacional hay quienes prefieren seguir colgados a la red existente y no pagar por los consumos.

En la barriada se habían entusiasmado con concluir rápidamente la mejora eléctrica, pero surgieron inconvenientes que retardaron la iniciativa. Entre otras cosas, pasó que algunos no cumplieron en término los pagos de un proveedor de pilares que ofrecía un menor costo que en el mercado general. La dirigencia buscó saldar las diferencias pero el proveedor desistió.

La realidad es que en noviembre pasado el panorama pintaba esperanzador pero, lamentablemente, no se logró concretar lo que se esperaba. En ese entonces, había 60 pilares instalados y el número de ahí no se movió más. Los otros 60 que se debían colocar no se los puso y ahora el panorama se complica para la concreción de la obra eléctrica.