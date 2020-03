Embed

"Una de las del coronavirus es Carmela Hontou, la íntima amiga de Marta que llegó desde Europa y se fue al casamiento, así que contagió a un pueblo, después hablamos que estoy histérica", se escucha en uno de los audios que se viralizó en las redes sociales.

"Si una persona viene de Italia no puede ir a un casamiento, a ver, ¿qué vive en un tupper?", agregaba otro audio.

Buscando despegarse de la polémica, Hontou declaró: "Yo llegué sintiéndome bien y sin tener síntomas, es más pregunté en el aeropuerto si había alguna medida por lo que venía de Europa y me dijeron que no, entonces por eso fui al casamiento".

Hontou permanece en su casa y dice sentirse “mejor” de salud tras haber tenido un pico de fiebre un día después de la boda a la que asistió buena parte de la alta sociedad uruguaya y del patricio barrio de Carrasco: “Me siento mejor, aunque toda esta repercusión fue muy fea, la gente piensa que fui a un casamiento a expandir un virus, y no fue así”.

Sobre su actividad por Europa, la mujer contó que en enero voló a Milán y Madrid para mantener reuniones relacionadas con su actividad profesional. Todo indica que fue en ese viaje que se contagió. “Estuve el 21 de enero en Milán y el 24 llegué a Madrid. Desde el 25 volé de fiebre, estuve tres días a 41...”, recordó en diálogo con Infobae.

Sola y alojada en un apartamento del centro de Madrid, la uruguaya entró en crisis: “No podía ni hablar. Tenía 41 grados de fiebre y un edema de glotis. Pensé que era una fiebre por el cambio de clima, por el frío. Llamé a Uruguay pidiendo que me mandaran un médico de mi seguro de viaje. El médico estuvo cuatro horas para sacarme de la crisis respiratoria”, relató y continuó diciendo: "Yo tengo un reflujo muy importante y eso me afecta respiratoriamente. Le dije al médico de todo ese tema (el coronavirus), pero no hizo caso. No era, en ese momento, un tema que estuviera en el tapete. Él ni me lo menciona, yo se lo menciono. Era un chico muy joven... Pero me sacó de la crisis”.

