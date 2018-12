De ahí surge un aumento promedio -que algunos vecinos pagarán más y otros menos- más cercano al 40 por ciento, y muy superior al incremento que se trasladó a las tasas retributivas durante este año, que osciló entre el 15 y el 17 por ciento.

La presidenta del Concejo Deliberante, María Elisa Lazzaretti, dijo que todavía no sabe si cuenta con los votos suficientes para aprobar el proyecto en la sesión de mañana, donde también se tratarán otros temas que gravitan en el bolsillo de los contribuyentes, como el Presupuesto 2019, la ampliación del Presupuesto 2018 y los balances de 2017.

No obstante, adelantó que la idea es que este viernes se pueda aprobar por mayoría o desempate.

La única que adelantó su postura disidente fue la concejal María Eugenia Villarroel, quien en diálogo con LM Cipolletti dijo que no acompañará la iniciativa por falta de información y claridad. “No puedo votar algo si los balances -del ejercicio 2017- no están aún completos. Tengo dudas, no están del todo claros”, agregó.

Hoy, los concejales se reunirán en la comisión de Hacienda para debatir el proyecto y ver si reúnen los votos necesarios para llegar a la sesión.

$278 millones esperan recaudar el año que viene a través de las tasas

Además, en términos de coparticipación, estiman que llegarán $730 millones. El presupuesto será de $1501 millones, de los cuales $730 millones se destinarán a pagar los sueldos.

Los concejales siguen trabajando

Una sesión clave

Se convocó a una sesión importante para mañana, en la que se tratará el presupuesto del año que viene y el aumento de las tasas municipales. También se tratará el balance del 2017.

¿Habrá quórum?

En el oficialismo hay mucha incertidumbre sobre lo que pudiera ocurrir en la sesión de mañana. Tienen asegurados tres votos, uno de los cuales vale doble. Sin embargo, podría complicarse llegar al quórum.