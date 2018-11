“Estoy muy caliente, porque de esta manera les digo a los muchachos de River y a Gallardo que no es una situación para vivir en carne propia. Mañana River tendrá que ir a la cancha de Boca, ¿cómo hacés para entrar? Se tendría que haber jugado en Vélez”, opinó Diegote.

Y recalcó: "No vengan a querer decirme que Dominguez nos va a dar cátedra del fútbol y que Tapia, que tiene mas papada que el gordo Porcel, va hablar de fútbol".

Maradona volvió a dirigirse al presidente de la Conmebol y le dijo: "Yo quiero decirle a Dominguez que carajo tengo que ver yo y mi familia para ver este partido en Madrid. ¿Qué se piensan, que somos todos Macri?"

Por su parte, el entrenador de Huracán, Gustavo Alfaro, señaló que a los argentinos se les está “robando la ilusión” al querer jugar el partido entre River y Boca en el exterior, a la vez que pidió que haya “un gesto de grandeza” de parte de los dirigentes. “Entre todos están destruyendo el fútbol argentino. Nos están sacando hasta el River-Boca”, bramó Alfaro.

Por su parte, el ex técnico del Celta, Antonio Mohamed, dijo “al jugarse en Madrid ya no es Copa Libertadores. Si yo fuese jugador de Boca, no lo jugaría”. Y así muchos otros .