Las cervecerías cipoleñas tendrán su propia ley

La cerveza artesanal se convirtió en uno de los placeres más buscados por los cipoleños. En los últimos años hubo un crecimiento exponencial de bares que dejaron como segunda opción a las bebidas industriales y comenzaron a proponer como estrellas a las artesanales, muchas de ellas fabricadas en la ciudad. El boom ya dejó atrás la etapa de “moda” y las fábricas parecen consolidadas. Atento a este crecimiento, el Municipio comenzó a trabar en una normativa que regule tanto las fábricas como los locales de recarga de botellones que podría ser aprobada en los próximos meses.

Todavía no se conocen las especificaciones de la posible ordenanza, pero modelos sobran dado que otras ciudades rionegrinas ya avanzaron en este sentido.

En Roca, por ejemplo, ya está vigente la regulación aprobada en diciembre. El contenido apunta principalmente a la distinción entre micro y macro fábrica en función de los intereses de los productores y de la cantidad de litros que estén dispuestos a elaborar. Por otra parte, establece las condiciones bromatológicas para la venta y recarga de botellones, una modalidad de comercialización que es relativamente nueva pero que tuvo un gran impacto en los amantes de la cerveza artesanal.

En Cipolletti se fabrican cervezas bajo las dos modalidades -micro y macro-, por lo que la regulación sería amplia y determinaría dónde pueden funcionar, más los parámetros a cumplir para tratar sus efluentes.

La iniciativa recién empezó a caminar, por lo que los fabricantes todavía no están avisados de las intenciones del Municipio de regular la actividad. No obstante, señalaron la necesidad de contar con parámetros comunes para producir y se mostraron dispuestos a colaborar en la construcción de la normativa. Para ellos es indispensable sumar a las consideraciones técnicas la experiencia que aporta el trabajo diario.

“No hay nada mejor que saber la reglas”, confesó Pablo Vrlica, de Kürüf. Por su parte, Axel Tiemroth, uno de los socios de Crafter, consideró que el control que realiza actualmente el Municipio es “bueno y constante” y que regular la actividad sería un avance en términos de competencia transparente entre los cerveceros, algo clave en una actividad en auge.

Para Vrlica, el Municipio está llevando muy bien la fiscalización. “Las correcciones de bromatología siempre fueron para mejorar, fue un asesoramiento y un aprendizaje desde el principio”. Además, agregó: “Son contemplativos con los tiempos porque entienden la situación de cada uno y establecen plazos acordes a lo que puede hacer cada uno”.

Por su parte, Tiemroth consideró que “sería interesante participar de la construcción de la norma” ya que el diálogo con Comercio “es fluido”, por lo que no tendría problema en sumar su perspectiva.

La propuesta es reciente, por lo que es posible que las definiciones se conozcan cuando el Concejo retome las tareas deliberativas y se conozca el proyecto. Habrá que esperar entonces para saber si la medida afectará a los cerveceros aficionados que tienen una producción para consumo propio o si, al contrario, servirá para potenciar la llegada de nuevos estilos y variedades al circuito cervecero cipoleño.

La limpieza del botellón, clave para el sabor y la calidad

El otro punto importante en el universo de la cerveza artesanal es la recarga de botellones y las cuestiones de higiene que deben mantener. En Roca se definió que, como son de uso personal, la limpieza corre por cuenta de los usuarios y consumidores. No obstante, los cerveceros cipoleños consideran que los locales de recarga tienen un grado importante de responsabilidad en ese aspecto. Un botellón con un mantenimiento dudoso puede afectar la calidad del producto. En el relleno de cada botella están en juego la textura, el sabor y el aroma de cada estilo. Es un terreno en el que los cerveceros no quieren perder ni un centímetro de lo avanzado. Por eso, algunos hacen una limpieza en la cervecería y otros advierten que no recargan los botellones si lucen descuidados.