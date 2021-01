Landriscini cuestionó fuerte el impuestazo en Río Negro

"Como diputada nacional, adhiero al reclamo de los rionegrinos respecto a los desorbitantes aumentos impositivos implementados por el Gobierno de la provincia. Cuesta entender cómo los funcionarios del máximo nivel y legisladores provinciales no evaluaron las graves consecuencias que implicaría la aplicación de la actualización tarifaria e impositiva en los bolsillos de las familias, en particular en los de las más afectadas por la pandemia Covid-19", cuestionó la cipoleña Graciela Landriscini en un fuerte comunicado a los medios de prensa.

Afirmó que, como mínimo, puede sostenerse que no hubo una adecuada lectura de la realidad.

Afirmó que hubo inflación, aunque fue casi 20 puntos menor al 2019. "Las devaluaciones de 2018 y 2019 y los movimientos del dólar paralelo alteraron los valores de mercado de los bienes, sean automóviles o viviendas, pero un Estado está para estudiar los problemas que de ello resultan y planificar medidas que, ordenando las finanzas públicas, no impacten de modo negativo en el bienestar general y en la marcha de la actividad; y en particular, no agraven más de lo conocido la situación de los más perjudicados por la inesperada pandemia", explicó.

Remarcó que el bloque de legisladores y legisladoras del Frente de Todos en Rio Negro lo advirtió al rechazar la propuesta de actualización oficial y fueron cuestionados por los representantes gubernamentales.

"Pero el tiempo muy corto transcurrido desde entonces, avaló la postura de la bancada en la Legislatura. Y hoy las autoridades provinciales deben retrotraer los valores imponibles porque resultan incobrables. ¿Es por el Covid-19, como se dice? ¿Es por la falta de profesionalidad de quienes elevaron la propuesta, sumado a una falta de sensibilidad política en un momento incierto y ante lo que ha sido un año dramático en lo sanitario y existencial?", indicó la diputada nacional-

La cipoleña dijo que vale la pena reflexionar sobre estas cuestiones y sobre cuáles fueron las razones de tan desmedido intento de captación de recursos.

"¿Fue la deuda acumulada, los compromisos electorales, la soberbia o improvisación en el manejo del Estado? Creo que, como mínimo, hubo liviandad a la hora de plantear y de aprobar la propuesta de las actualizaciones tarifarias e impositivas, y también después, cuando tuvieron que dar marcha atrás rápidamente para evitar un desmadre político", finalizó.