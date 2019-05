- ¿Por qué tomaste la decisión de estar presente hoy en el juicio?

Yo lo pedí antes de que empezara, al psicólogo y a la fiscalía.

- ¿Qué opinas sobre las declaraciones? ¿Sentiste que alguien mintió?

No, estuvieron bien. Todos dijeron lo que yo dije.

- ¿Seguís en contacto con la trabajadora social y la psicóloga que te atendieron en el hospital?

No, pero me gustaría.

- En el juicio se dio cuenta de que en el hospital mandabas más cartas de lo que hablabas. ¿Te sentías mejor expresándote de esa manera?

Era más fácil hacerlo por cartas. Le escribí a todas las personas que venían a hablar conmigo, gente del hospital. Al médico lo volví a ver ayer, le iba a decir algo cuando declaré pero no me animé. Ya lo voy a hacer.

- Cuando declaraste dijiste que el médico te había mentido. ¿Qué fue lo que te dijo?

Cuando ingresé al hospital él (Leandro Rodríguez Lastra) me dijo que me faltaba romper bolsa nada más. Pasaban las horas y no pasaba nada. Me inyectaba cosas, pero no me decía qué eran. Yo le preguntaba, pero no me daba respuestas.

- ¿Estabas lúcida en ese momento o muy cansada?

Me acuerdo de todo lo que pasó.

Finalmente, la joven aseguró que sabe que no es la única persona que pasó o está pasando por una situación como esta, pero que tiene esperanzas al respecto de los resultados del juicio.

LEÉ MÁS

Con la denunciante en la sala, transcurre la segunda jornada del juicio contra el ginecólogo

Aborto no punible: arrancó el juicio