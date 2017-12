La iniciativa es impulsada por el Grupo de Investigación Aplicada en Seguridad Ciudadana en Cipolletti (Giasec), que depende de la Universidad Nacional de Río Negro. Este año, colaborarán en las tareas el Consejo de Seguridad local y el Municipio. El sondeo en el centro y los distintos barrios se prolongará hasta el 12 de diciembre.

Miguel Abadovsky, uno de los referentes de la propuesta, manifestó que los resultados permiten conocer no solamente lo que “siente y percibe” la población en relación a los hechos que la inquietan sino también tener conocimiento de los delitos que no son denunciados y que acrecientan los registros oficiales. Es muy evidente que muchas personas no denuncian todos o algunos de los casos de que son víctimas y sólo mediante una investigación de este tipo surgen parámetros más realistas de los padecimientos de la sociedad.

En los relevamientos más recientes, ha surgido como uno de los inconvenientes que más preocupa a la gente el relacionado con el tráfico y consumo de drogas, lo que, a su vez, revela cambios de conductas en la población en los que hay que hacer foco y definir políticas específicas.

Entre los resultados de anteriores encuestas, se destaca, por ejemplo, en 2016 el horario más frecuente de ocurrencia de delitos fue el de 01 a 6 de la madrugada con un 31 por ciento, en tanto que en los tres años anteriores fue el de 18 a 0 horas, pues en 2013 alcanzó un 36%, en 2014 un 39% y en 2015 un 37%.

En 2016, las causas de la delincuencia pusieron en primer término a las adicciones con un 45,54%, seguida por la falta de presencia policial con un 35,01% y la falta de efectividad policial con un 29,97%. Otro aspecto que inquieta cada vez más a la comunidad es la falta de preocupación y control de los padres sobre sus hijos.

Los resultados del relevamiento son públicos. Por supuesto que las identidades de todos los encuestados están protegidas por el secreto estadístico.

Un fenómeno que genera inquietud

Más de lo imaginado

Los reportes de las investigaciones ya concretadas permiten establecer un continuo aumento en la cantidad de delitos cometidos en la ciudad, salvo un descenso en 2015. Se estima que en 2016 hubo 11.938 hechos delictivos, en 2015 hubo 9.423, en 2014 fueron 11.844 y en 2013 llegaron a 10.904. La llamada “cifra negra” es la cantidad de delitos no denunciados. El año pasado se calcula que 5 de cada 10 entraron en esta categoría.

Menos burocracia

Las principales razones por las que no se suelen hacer denuncias de delitos son las tramitaciones y el sentimiento de que la policía no podrá hacer nada.