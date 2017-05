La última batalla de García por Interlagos

A todo esto, en la embotelladora hay actualmente medidas de fuerza que viene acatando parte del personal. Los trabajadores más antiguos siguen en sus puestos pero el grupo más joven está aplicando retenciones de servicios.

El cuadro es desolador en una de las empresas emblemáticas de la ciudad. García teme lo peor y afirma que ya no sabe si podrá superar “esta crisis, la más grave que hemos enfrentado desde que empezamos a trabajar”, a mediados de los 60.

Por mes, la fábrica de Interlagos debe pagar como promedio 400.000 pesos por sus consumos de electricidad. Por el abastecimiento de agua, abona $100.000 mensuales. Por gas, por suerte, está pagando mucho menos, pero no es para nada su insumo principal. En tanto, por el gas carbónico utilizado en las gaseosas y sodas debe pagar 5000 pesos por día, con lo que al mes el gasto supera los 100.000 pesos.

Pero el golpe de gracia lo está dando la carencia prácticamente absoluta de crédito para las transacciones que deben hacerse para afrontar los gastos. Con las cuentas embargadas y la falta de cualquier ayuda financiera, las firmas de García deben cancelar todas sus operaciones al contado.

Además, las corporaciones que manejan el sector de las gaseosas vienen pactando, a nivel nacional, acuerdos salariales muy por encima de la media, con el fin de ir eliminando la competencia del empresariado pequeño y mediano nacional. El industrial cipoleño hoy todavía no ha terminado de cancelar los sueldos a sus empleados y la tiene muy díficil para poder hacerlo.

“En estos momentos, está trabajando la mitad del personal. En la embotelladora solamente está funcionado un turno de producción, cuando antes eran tres. Somos la única empresa que no hemos despedido trabajadores. En su momento, cuando el año pasado se desató la crisis, algunos nos decían que recortáramos un 30 por ciento o un 40% la cantidad de obreros, pero no lo hicimos. Nunca lo hicimos en nuestra historia y quizás esta vez ha sido un error garrafal porque esta crisis parece que no vamos a poder superarla”, manifestó García.

“Estamos muy complicados”, agregó y dijo que la política salarial que bajan las grandes multinacionales, como las denomina, lo obligaron a finales del año pasado a tener que pagar, junto con los sueldos y aguinaldos, 20.000 pesos a cada trabajador sólo en concepto de bonificación. “Y después tenemos que soportar un paro por 15 días de atraso en los sueldos”, lamentó.

“Nos estamos quedando sin fuerzas para seguir adelante, cada vez más siento que estoy luchando contra la corriente”, enfatizó el destacado empresario, respetado rotario y ex dirigente, por muchos años, del Club Cipolletti.

“Todo lo que está pasando lo veníamos venir. Está crisis va a terminar con todo. Es muy difícil. Yo y mi familia estamos sometidos a un fuerte estrés”, enfatizó.



En tres pasos

Un panorama oscuro y desesperante

1- La Embotelladora Comahue y la distribuidora García y Compañía están en convocatoria de acreedores. La primera tiene 88 empleados y la segunda 67. La envasadora de agua mineral Santo Tomás cerró.

2- En la actualidad, el personal está concretando retenciones de servicios. Los que no adhieren están manteniendo en actividad un turno de producción. Todavía no se han terminado de pagar los sueldos.

3- Las facturaciones por los consumos de agua y electricidad son muy elevados. Los insumos básicos de las proformas de los envases y el gas carbónico están por las nubes. Las cuentas de la empresa están embargadas y sin crédito.