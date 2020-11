La Provincia anunció el cronograma de pago de sueldos

Cabe recordar que desde abril, el cronograma inicia con este sector como forma reconocimiento a la tarea que realiza en la lucha diaria contra la pandemia de COVID-19.

El pago continuará el viernes 4 con el sector policial y penitenciario. El sábado 5 se abonarán los haberes de los docentes y porteros, como también se acreditarán a los agentes enmarcados en la Ley 1844, el personal de Vialidad Rionegrina y Bomberos Voluntarios.

Esta decisión inédita significa un esfuerzo financiero importante para el Gobierno Provincial, que busca amortizar posibles inconvenientes que se generen por los feriados establecidos para el lunes 7 y martes 8. Finalmente, el jueves 10 percibirán sus haberes el personal de los Poderes Legislativo y Judicial, y Organismos de Control.

Antes del anuncio del cronograma de sueldos, el Ejecutivo ratificó que otorgará una asignación estímulo denominada "Plus Pandemia" para los empleados de Salud, las sedes de la Secretaría de Niñez y del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria que trabajaron durante la pandemia.

La gobernadora, Arabela Carreras, dispuso el otorgamiento de la asignación estímulo Plus Pandemia equivalente al 30% de la asignación básica bruta de cada agente, que será de carácter no remunerativo y no bonificable. En el mismo sentido el Gobierno de la Provincia incrementará los montos asignados para las distintas jefaturas de los servicios hospitalarios.

El plus incluye al personal comprendido en las Leyes N° 1904 y 1844, que cumplió efectivas funciones durante la pandemia en los establecimientos detallados precedentemente. En cuanto al cobro, este se hará efectivo con los haberes correspondientes al mes de diciembre. El bono alcanzará a 7705 trabajadores , comprendidos en las leyes 1844 y 1904, y se calcula en forma proporcional al sueldo para no achatar la pirámide salarial.