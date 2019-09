La ola polar congeló las chacras del Alto Valle y temen por la cosecha

Según relató a LM Cipolletti el referente frutícola, Edgar Artero, las plantas más afectadas fueron las de carozo porque ya estaban florecidas. El proceso en las plantas de manzanas y peras demorar más, por lo que no sufrieron de lleno los efectos de las bajas temperaturas.

“La helada hizo mucho daño porque sólo el 10 por ciento de las chacras de la región cuenta con un sistema antiheladas, que consta del riego por aspersión. Además, por los altos costos los productores ni siquiera pueden quemar combustible como se hacía antes”, contó Artero.

Dijo que lo más afectado fue el carozo, donde ya se puede advertir daño comercial. “Pelones, ciruela, duraznos, van a estará afectados. Es insólito que en las chacras de Allen y Fernández Oro no podamos aprovechar el venteo de los pozos petroleros. Allí liberan gas y lo queman, y tranquilamente lo podríamos aprovechar para las noches de heladas como un sistema antiheladas. Ese gas es derrochado, y nos podría servir mucho”, relató el referente frutícola.

Las plantas de carozo están en plena flor. A las manzanas le falta mucho aún. Y las peras están en pleno proceso de muñecas separadas.

Por la grave situación económica que viven los pocos productores que sobreviven en el Alto valle, muchos de ellos anunciaron que no alcanzan a podar ni a curar los frutales. Algunos incluso ya dieron por perdida la cosecha del 2020.

“No se podó ni se va a curar. Toda es fruta no se va a poder vender, y la damos por perdida. Estamos a cuatro meses de la cosecha y no sabemos dónde se va a vender. Con esta incertidumbre no podemos hacer nada. No podemos cosechar si no sabemos a quién vender, terminamos perdiendo. El valle está paralizado, es la peor crisis que vivimos en la historia frutícola”, advirtió Artero.

heladas en la chacra gentileza: Edgardo Pino

Según le pronóstico para los próximos días las heladas continuarán con a misma intensidad. Para mañana miércoles se esperan nuevamente 5 grados bajo cero de mínima y una máxima de 8 grados. Desde el jueves mejora la temperatura con una mínima de 3 grados, 2 para el viernes y 6 para el sábado.