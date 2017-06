La Muni definió el plan para ampliar el parque industrial

La ampliación del parque industrial se dará en pocos meses, cuando termine la instalación de servicios en el predio actual y será con negociaciones mano a mano entre privados.

“Estamos en diálogo con los propietarios privados que tenían chacras en su momento y que hoy no tienen producción. Estamos llegando a un acuerdo de loteo en el que cada propietario va a desarrollar una subdivisión destinada exclusivamente a la industria, respetando las normativas de edificación”, explicó el director del PI, Eduardo Romero.

El titular de Parque Industrial expresó a su vez que cada lote que integre las 40 hectáreas privadas mínimamente deberá tener una extensión de 1000 metros cuadrados. Detalló que actualmente “la Municipalidad cuenta con 32 predios, que según informaron desde Obras Públicas, contaría con la infraestructura terminada en 10 meses” y que “recién en ese momento se podrá avanzar con la negociación de futuros propietarios”.

Para Romero, el avance con los privados es positivo porque significa una ampliación de posibilidades para el parque industrial y permitirá, en un futuro, cercarlo. Esta medida responde a la seguridad de los vecinos del Distrito Vecinal Noreste y a las industrias ya instaladas en el sector.

El funcionario manifestó que una vez que esté habilitada la calle Venezuela como ingreso, se avanzará hacia el cierre. Es una de las exigencias de la Dirección Nacional de Parque Industrial para dar el reconocimiento, otro trámite en con el que se busca obtener incentivos para que nuevas empresas se radiquen en la ciudad.

Según Romero, “el director nacional de Parques Industriales está analizando la posibilidad de ir reconociendo por sectores e ir ampliando en la medida que los lotes se vayan cerrando”.

Otro punto que favorece el reconocimiento nacional es el avance del asfalto en las calles Saturnino Franco y Arturo Illia.

Además, Romero adelantó que se abrirá una licitación para mejorar las calles internas del parque industrial.

40 hectáreas sumarían al parque industrial.

El Municipio contempló la posibilidad de un nuevo parque industrial. La idea no está descartada, pero en principio se avanza en la ampliación del terreno actual, frente al cruce de las avenidas de Circunvalación. En las tierras hay chacras abandonadas y el Ejecutivo decidió no comprarlas: los dueños podrán fraccionarlas y negociar con los interesados en forma particular.