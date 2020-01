"Nosotros somos la última opción, porque es una función que tiene que cumplir Salud Pública. Pero no podemos dejar de dar respuesta ante situaciones extremas", indicó la titular de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria, Viviana Pereyra.

Se licitó una compra de medicamentos por 200 mil pesos, que abastecerá el programa durante seis meses.

En diálogo con LM Cipolletti, recordó que el Municipio siempre ofreció cobertura de medicamentos, como apoyo a la función que cumple Salud Pública en la provincia. Pero aseveró que la nueva gestión de gobierno priorizó esta licitación social por encima de otras y le dio mayor impulso, ya que se percibe con claridad que la demanda de medicamentos viene en aumento.

"No es extraño ni desconocido lo que cuestan los medicamentos. Esto hace que el hospital tenga dificultad y la demanda se incremente. Por eso, estamos ofreciendo este servicio. Pero no se cubre por cubrir la necesidad, hay un análisis previo y un ida y vuelta permanente con la dirección y la gente del DAPA (Departamento de Actividades Programadas para el Área)", explicó Pereyra.

Hay adultos mayores que no encuentran respuesta en el PAMI, por ejemplo, o no consiguen la droga en el ámbito de la salud pública. También hay otros grupos vulnerables, como los niños y las mujeres embarazadas, de escasos recursos. O bien pacientes que tienen obra social pero no les alcanza el presupuesto familiar para comprar los medicamentos. Es decir que se conjugan distintos factores que acrecientan el estado de necesidad de un sector de la población cada vez más numeroso.

Cómo se gestiona la entrega de remedios

Viviana Pereyra, secretaria de Desarrollo Humano, aclaró que el Municipio “no abastece de remedios, como si fuese una farmacia”. Los pacientes que se vean impedidos de conseguir el producto tienen que presentarse en los centros de promoción, con la receta en la mano, y hacer el pedido.

Primero se comprueba que el remedio buscado esté en falta en el stock del hospital o los centros de salud de la ciudad, y que el paciente realmente no lo pueda comprar. Incluso se prioriza la necesidad de los que no tienen ningún tipo de cobertura. Subsidiariamente, se cubre el porcentaje restante del paciente con obra social.

Una vez que confirman la necesidad, al paciente se le da una orden, en la que figuran su nombre y su DNI, más la receta. Con esa documentación en mano, la persona luego se tiene que dirigir a la farmacia Mengelle.

El convenio rige desde la semana pasada (es una de las primeras licitaciones del área social) y, en estos días, el Municipio asistió en una gran cantidad de situaciones, entre ellas la de una mamá con cáncer que tiene cinco hijos y un bebé a su cargo. “Necesitaba una medicación muy específica que en el hospital no se consigue. Pero ya le pudimos dar una respuesta. También hubo gente solidaria que donó inyectables para la mujer”, contó la funcionaria municipal.

