Según contó en diálogo con LM Cipolletti, el hombre estacionó frente a un local de comidas, bajó a comprar, y los ladrones le inhibieron el sistema de alarma y le llevaron un maletín con $240 mil en efectivo, documentación y una gran cantidad de cheques. El robo duró sólo un par de segundos.

“Yo seguí viaje hasta Roca, y allí me di cuenta que me faltaba el maletín. No me violentaron nada de la camioneta. Apenas regresé hice la denuncia en la Comisaría Cuarta, y todo daba a entender que me hackearon la alarma. Fue esta banda, y me indigna que salgan en libertad tan rápido, sin siquiera ordenar un allanamiento”, contó el hombre.

Agregó que cuando leyó que los atraparon y los dejaron en libertad de inmediato, sintió mucha bronca e indignación.

“Me extraña que el fiscal no ordene ningún allanamiento, sabiendo que son una banda que se dedica a esto. Es una vergüenza. Si son varios, es una banda, es una asociación ilícita. Menos mal que ya había hecho un depósito de dinero antes del robo, porque si no me dejaban un tremendo agujero financiero”, indicó.

Agregó que cosas como estas desaniman a la policía, porque los atrapan y no duran ni dos horas detenidos.

“El lunes voy a ir hablar a la fiscalía para que me den explicaciones. No puede ser que esto suceda”, concluyó.

