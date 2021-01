La Muni clausuró la chacra donde se instaló la empresa de arena para fracking

Los inspectores municipales clausuraron la chacra donde la empresa que produce arenas para fracking instaló los silos. Afirman que no tienen habilitación para efectuar ninguna actividad. Los vecinos habían denunciado el temor ante posible desarrollo de tareas que contaminen el medioambiente.

Este jueves se realizó un gran operativo en el predio de la chacra conocida como Güercio, en el norte de Cipolletti. Hasta el lugar llegaron los inspectores del área de Comercio Municipal y solicitaron hablar con los encargados de la empresa. Allí se encontraba una persona que se presentó como el presidente y un representante. Según indicó la jefa de Comercio, Ileana Nasimbera, se pidió la documentación correspondiente junto con la habilitación para funcionar, pero se negaron a entregar información. Allí salió a la luz que la firma no tenía habilitación ni había informado al municipio sobre los trabajos.

“Luego de recibir la denuncia por parte de los vecinos quienes advirtieron la instalación de esta empresa que trabaja con arena para el fracking, quienes dijeron tener miedo por la cuestión ambiental y los constantes ruidos, se procedió a la inspección. En el terreno se confirmó que se realizaba la actividad que indicaron los vecinos y los responsables del lugar no presentaron ninguna documentación al respecto ni contaban con habilitación, por lo que el predio fue clausurado preventivamente”, contó Nasimbera a LM Cipolletti.

Empresa Fracking07.jpg

La titular de Comercio expresó que hace días se les había solicitado a los representantes de la empresa NRG que presenten la documentación correspondiente, y que nunca lo hicieron, por lo que se clausuró entendiendo que no acataron las normas para funcionar.

“Se les solicitó los mismos requisitos que a cualquier otro comercio que pretenda funcionar de forma legal en Cipolletti. Ni siquiera sabemos qué tipo de activad desarrollaban en el lugar, y entiendo que por lo que se dedican, tampoco podrían estar allí por ser una zona residencial. Si quieren la autorización, deberán instalarse en el Parque Industrial, como corresponde. Ahora las actuaciones fueron derivadas al Juzgado de Faltas y ellos decidirán cómo continúa el expediente”, dijo la funcionaria.

Empresa Fracking04.jpg

Agregó que la idea no es desalentar las inversiones en la ciudad, pero sí que sean en cumplimiento con las normativas.

“La notificación es muy clara. Se deben cesar con todas las actividades en el lugar y se retiran las personas. Había cerca de 15 obreros trabajando identificados con la ropa de la empresa NRG”, añadió Nasimbera.

Agregó que existen versiones distintas y que como no se pudo corroborar qué tipo de actividad realizan, quedó la duda. “Los vecinos dicen que trabajan con arenas para el fracking y la empresa dice que sólo instalaron los silos para luego trasladarlos a otra locación, y que están vacíos. Más allá de la actividad que realicen, no pueden estar allí. Ni siquiera presentaron un informe de factibilidad, nada, y decían que no tenemos la potestad para intervenir”, cuestionó la titular de Comercio Municipal.