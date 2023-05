La megamillonaria inversión en hidrógeno verde está en riesgo por la pasividad de Nación

Mientras Bariloche se prepara para ser sede del Foro Global de Hidrógeno Verde 2023, una noticia pone en duda la continuidad del proyecto de generación de energía limpia que movilizó enorme expectativa en la provincia: la empresa australiana Fortescue ya no le da prioridad al proyecto para producir hidrógeno verde en Río Negro con una inversión de US$ 8.400. Anticiparía inversiones en Brasil.

“Lo que nos han informado es que la empresa sigue las inversiones, pero ya no prioriza el proyecto Argentina. Esa es una de las empresas que están interesadas en la Patagonia, interesadas en el plan estratégico de Río Negro”, dijo la gobernadora Arabela Carreras.

La mandataria rionegrina encabeza el reclamo rionegrino para que el oficialismo nacional agilice la discusión de la ley de hidrógeno verde, algo que de momento no ocurrió. Fortescue realiza el estudio de impacto ambiental, pero no avanzaría con obras hasta no tener un marco regulatorio que garantice la actividad.