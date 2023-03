La mamá influencer que le dijo chau a la imagen perfecta

Ser mamá le cambió la vida. Puede parecer una frase trillada, pero es así, nada más literal ni genuino. Fue dar un giro de 360 grados, o como dice Agostina Palladino, fue sentir que la vida pasa por una montaña rusa constante. Ella era otra en las redes sociales, y con el nacimiento de sus hijas, cambió de nuevo. Allí donde comenzó a mostrarse como modelo publicitaria, un día ya no pudo lucir más el estereotipo de mujer que se ajusta a las medidas perfectas. Si con la llegada de Olivia, su primera hija, ya fue difícil sostener esa imagen irreal y maquillada, con Cala, su nena más pequeña, tuvo que asimilar de una vez los cambios y resignificarse.

"No fue premeditado, se fue dando. Yo trabajaba en radio y tele; y comencé en las redes sociales como modelo publicitaria de ropa y tratamientos de belleza. Pero cuando quedé embarazada migré hacia otro lugar y comencé a mostrar mi día a día, con lo bueno y lo malo, más enfocada en la maternidad", contó Agostina Palladino, la influencer cipoleña que es un apoyo para miles de seguidoras.

Un año y medio después vino su segunda hija, Cala. La pequeña del hogar.

Agos Palladino 01.jpg

Se apoyó en las redes para "descargar" tensiones e inquietudes, y a la vez compartió en su perfil información que fue más allá de su propio interés. De pronto se dio cuenta que muchas otras mujeres estaban vivenciando situaciones similares.

"Hice todas las terapias que pude y compartí esa información con el resto de las mamis. Al principio lo hice por curiosidad, luego aproveché las redes porque me pareció valioso el aporte de los profesionales con los cuales iniciaba una charla. De esta manera surgió la interacción con otras mamás que pasaban por lo mismo", expresó.

Aunque más abocada al momento que estaba viviendo, no dejó de pasar tips de moda y seguir trabajando con su propia marca. "No dejé de lado mi pasión por la moda y otras cosas", aclaró.

Agos Palladino 02.jpg

No obstante reconoció que ya no tiene el perfil publicitario de sus comienzos. En su lugar, nació una nueva imagen que apostó a la espontaneidad. "Yo nunca subía una historia si pasaba algo malo. Salía impecable. Ahora es el día a día. Y no muestro una maternidad perfecta. Acompaño a las personas que pasan por situaciones difíciles", comentó la influencer cipoleña.

Tiene dos hijas. Olivia de tres años, y Cala de un año y medio.

En esa transición, también mostró todos los cambios que iba experimentando con su cuerpo, como un capítulo más del lado "B" de la maternidad. Y si bien en algún momento pensó que no iba a poder trabajar nunca más después de su primer embarazo, a tal punto que pensó que se le terminaba la vida que conocía, al final descubrió la historia más desafiante.

"Durante mi primer embarazo seguía atada a esa imagen y me sacrifiqué un montón por volver a tener el cuerpo que tenía. Pero ya con el segundo embarazo fue distinto. Decidí liberarme y me mostré agotada, con el cuerpo hinchado y las bombas de postparto que usamos. Del otro lado, todas las mujeres agradeciéndome y diciéndome ´qué lindo sentirse acompañada'. La realidad es que al 90 por ciento nos cuesta mucho volver a ese cuerpo perfecto", se sinceró.

En ese transitar, descubrió que la maternidad es "una dualidad constante". Tiene la forma de una montaña rusa, con momentos de éxtasis absoluto y cansancio total. "Es mirar a tus hijos con sus logros, mirarlos jugar y correr, como también preguntarse por qué. Un acto de amor muy grande, donde dejás prácticamente de lado tu vida para criar a unas personitas que dependen de vos. Y las dos caras son válidas", manifestó.

Agos Palladino 03.jpg

En cualquier caso, consideró clave estar acompañadas por la pareja, sobre todo en los momentos de desborde. Y compartir así una crianza respetuosa y acompañada. "Hay que darle más responsabilidad y protagonismo a los hombres. Yo hablo mucho de la carga mental, lo que implica que las mujeres sepamos de los horarios de nuestros hijos, de cuánto calzan, del uniforme escolar, cuándo tienen un turno médico, o saber qué falta en la casa y qué vamos a cocinar. Por eso hay que reeducar; y ceder también es cuesta bastante", ejemplificó.

De las redes a la casa y con un trabajo más, Palladino revela también su costado más artístico. Ella es profesora de teatro y da varias clases. "Siempre quise ser actriz", confesó. Estudió en el Instituto Patagónico de Artes en Roca (UAPA), hace 13 años. Ella quería actuar en un escenario, pero la zona es complicada y de a poco se fue dedicando cada vez más a la docencia.

"Mi faceta de actriz me sirvió mucho para las redes porque es un mundo donde hay que saber hablar y mostrarse, no tener vergüenza", consideró.

Pero lo que más le gusta, sin dudas, es su trabajo en las redes. "Hay momentos y momentos, ahora de ser mamá y llevar el resto como pueda. Espero crecer en esto que me gusta tanto más adelante", cerró.

"Ser mamá lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Antes decía que era mi trabajo, ahora lo que más amo son mis hijas. Te cambian la cabeza". Mamá influencer, Agostina Palladino. El año pasado estuvo ternada para los Martín Fierro Digital como influencer, junto a otros dos amigos (Abril Pazos y John Regatuso).