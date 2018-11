La Justicia ordenó el desalojo de los trabajadores de Interlagos

Los obstáculos para poner en marcha la fábrica conspiran contra el proyecto. A los delegados les costó reunir los 56 adherentes que exigió De Virgilio y, de hecho, no los consiguieron con ex trabajadores. Ese fue uno de los motivos por los que el juez no les dio vía libre. Muchos manifiestan su preocupación por el paso del tiempo, ya que no cobran sus salarios desde el 2017 y en muchos casos están sin trabajo.

Un día después del reclamo judicial de los ex trabajadores, se emitió la segunda orden para que el predio sea liberado. El plazo vence hoy a las 13.

Los trabajadores habían recurrido a la Cámara Civil para impugnar las trabas que puso De Virgilio, asegurando que la resolución contra la cooperativa era arbitraria. Esperaban un guiño para que la cooperativa pueda operar la fábrica de gaseosas por tiempo indefinido. Ayer, antes de la asamblea, aseguraron que la orden de desalojo fue emitida como un mensaje definitivo en contra del plan de activar Interlagos como una fábrica recuperada.

El desalojo ya había sido ordenado tiempo atrás, pero finalmente el magistrado había acordado que los obreros podían entrar al predio si se hacían responsables del buen estado de las máquinas. Ahora, llegaron instrucciones a la Policía para que, a partir de las 13, el predio quede libre.

Quiebra

La quiebra de Interlagos afecta a 84 ex trabajadores, quienes no cobran sus sueldos desde fines del 2017 y tampoco recibieron aguinaldos. Ante el cierre de Embotelladora Comahue, tampoco fueron indemnizados por la pérdida de sus fuentes laborales.

Odarda apoyó la cooperativa

Antes de que se conociera la orden para desalojar la planta, la senadora nacional Magdalena Odarda recorrió las instalaciones de la planta de gaseosas Interlagos y apoyó la creación de la cooperativa de trabajo para poder volver a producir.

En diálogo con LM Cipolletti, la senadora dijo que se reunió con los trabajadores, que están dispuestos a poner en marcha la fábrica nuevamente tras la quiebra. “Quiero solidarizarme por su situación y contar los pasos a seguir para la recuperación de fábricas y que han tenido buenos resultados. Mi función es ayudar a quien lo necesita en momentos de ajuste”, afirmó.