La indignación del hermano de Castillo: "En 3 ó 4 años sale y vuelve a matar"

"La Justicia causa esto, que no haya consecuencias de nada. Mató a un chico, mi hermano. Quiso matar a 5 personas más. Yo no sé porque si el homicidio va de 8 a 25 años... ¿por qué no lo achican de última? Lo que pedíamos nosotros está justificado, no lo sacamos de la galera", agregó lleno de dolor e impotencia.