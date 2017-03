La huelga docente se hizo sentir en la ciudad

Pese a que la ministra de Educación, Mónica Silva, adelantó que descontarán los días a quienes se sumen al paro de 48 horas convocado por los gremios docentes y CTERA, en la mayoría de las escuelas de la ciudad no hubo clases. Desde el Ministerio de Educación sostuvieron que el nivel de adhesión fue del 70 por ciento, mientras que Pablo Krahulec, de Unter Cipolletti, aseguró que superó el 80 por ciento. En muchos edificios se sumaron todos los docentes.

“Hay muchas instituciones que directamente no abrieron”, aseveró el representante local del gremio tras finalizar una marcha regional en Roca.

“Ha sido un acatamiento muy alto pese a la maniobra del Gobierno de amenazar con el descuento de los días de paro”, manifestó Krahulec, mientras que ponderó la convocatoria en el marco de la huelga a nivel nacional. “Adhirieron más de 70 sindicatos de todo el país, así que es hora de que el Gobierno reconozca que debe resolver un conflicto y no profundizarlo”, sostuvo Krahulec, al tiempo que apuntó contra la gestión de Mauricio Macri por no convocar a discutir paritarias “cuando es ley y una obligación”.

El dirigente también criticó a las autoridades provinciales por no garantizar “lo mínimo e indispensable, como el transporte y vacantes para niños”, además de ofrecer escuelas que no están en condiciones y “provocar” a la familia docente con una propuesta de un 17 por ciento a pagar en tres cuotas en todo el año.

En cuanto al porcentaje de trabajadores que no se plegaron al cese de actividades analizó: “Nosotros entendemos que siempre hay un pequeño sector de docentes que no adhiere por temor a los descuentos y otros que consideran que no tienen que hacerlo. Igualmente lo importante y el mensaje de esta medida es la gran cantidad de compañeros que, pese a la extorsión del Gobierno, han acatado”, destacó.

En tanto, desde la sede local del Ministerio de Educación, a cargo de Lorena Montovio, sostuvieron que el gremio siempre “aumenta” las cifras y que el nivel de acatamiento rondó el 70 por ciento.

Más allá de las cifras, la postal de la ciudad fue muy clara. Pocos nenes con su guardapolvo camino al aula y algunos edificios cerrados, porque ningún docente se negó al paro.

Hoy se concretará el segundo día de la medida de fuerza y los maestros realizarán una panfleteada en Puente 83 para informar a los automovilistas sobre las razones del conflicto. Luego, la Unter esperará una nueva paritaria y que Provincia se acerque al 35% de aumento que pretenden los maestros.

Manifestación

Reclaman por vacantes y transporte

En medio de las jornadas de lucha por la recomposición salarial del 35 por ciento, Unter Cipolletti se movilizará al Puente 83 para realizar una volanteada por la falta de vacantes en los jardines que afecta a más de 200 niños de la ciudad.

Asimismo, Krahulec advirtió que existe incertidumbre porque el transporte escolar no está funcionando y “nadie informa si se va a regularizar en estos días”. “El 30 por ciento de los estudiantes no puede llegar a las escuelas”, denunció el dirigente cipoleño.