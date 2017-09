Abel Montesino se casó a distancia el 14 de julio de 2017 con Margarita Ceballos quien, por su parte, dio el sí en Colombia. La historia fue transmitida a nivel nacional por diferentes medios de comunicación y también llegó a otros países. Por una vez, el mito del amor ideal parecía haberse convertido en realidad, pero todo cambió una fría noche en Bogotá, donde la pareja disfrutaba de su luna de miel.

En la mitad de la madrugada Abel despertó sobresaltado por un ruido y, cuando pudo abrir los ojos, notó que su amada estaba vestida, con las valijas hechas y lista para irse. No dio explicaciones, simplemente se marchó, dejando al cipoleño solo, en una ciudad desconocida para él.

No sólo rompió su corazón, sino que también se robó algunas de sus posesiones, entre ellas, 500 dólares que estaba reservando para comprarle una notebook a una de sus hijas y el diamante del anillo de su esposa, quien falleció hace algunos años.

Él gastó todos los ahorros y superó los límites de sus tarjetas de crédito para ayudarla con sus deudas, le compró los regalos más caros, le dio toda su confianza, pero no fue suficiente.

Margarita se fue, y Abel tuvo que volver a Argentina solo, después de haber pasado 25 maravillosos días en los que vivieron una aventura para el recuerdo.

El enamorado cipoleño contó a LM Cipolletti que los problemas ya habían surgido tiempo atrás pero que, lejos de darse por vencido, hizo todo para estar al lado de la mujer que amaba. Ella tenía deudas que no podía saldar y, en el último mensaje que le envió por WhatsApp, le dijo que no podía seguir debiendo dinero y que "no había química" entre ellos.

También le confesó que se había llevado la plata que él tenía dentro de su valija y que la razón por la que lo hizo fue porque "era un momento en el que debían compartir".

Hoy Abel afronta uno de los momentos más difíciles de su vida porque lo abandonaron, siente que lo engañaron, lo lastimaron. El olvido es largo, pero llega, listo para curar los corazones que se quebraron en pedazos.

