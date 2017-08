Abel y Margarita ya se encontraron, tras su casamiento a distancia

La ceremonia de casamiento entre Abel y Margarita fue muy diferente a las tradicionales. Él se presentó en el Registro Civil de nuestra Cipolletti, mientras que ella inició los papeles legales en Colombia, contrayendo matrimonio a 7 mil kilómetros de distancia.

En diálogo con LM Cipolletti, Margarita contó que el encuentro fue un momento que nunca olvidarán. “Fue maravilloso, lindo, nos lloramos todo, así somos las mujeres de emocionales. Ahora ya estamos juntos y nuestra idea es quedarnos juntos para siempre”. Por otro lado, Abel agregó que tienen planeado quedarse en Colombia todo agosto, aunque no tienen fecha exacta de regreso “porque Margarita tiene muchas actividades por delante”.

La pareja vive el día a día sin pensar qué pasará mañana y sólo disfrutan de estar juntos, de poder darse la mano, mirarse a los ojos y decirse todas las cosas que no pudieron durante la ceremonia oficial. “Para nosotros esto es una historia de amor simple, la fuimos construyendo poco a poco, pero esperamos que pueda motivar a quien necesite un empujoncito”, concluyó Abel.

Sin embargo, la realidad es que ante los problemas, el estrés y la crisis cotidiana muchos pierden de vista lo esencial de la vida: el amor. Al fin y al cabo -y como relató de manera acertada Gabriel García Márquez- “la distancia no es un problema, el problema somos los humanos, que no sabemos amar sin tocar, sin ver o sin escuchar. Y el amor se siente con el corazón, no con el cuerpo”.

7000 kilómetros de distancia hubo entre Abel y Margarita cuando se casaron.