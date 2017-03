La fragata Libertad parte con una cipoleña a bordo

A siete años de su graduación, la cipoleña María Soledad Gallardo recibió una noticia inesperada que literalmente le abrirá las puertas del mundo. La joven licenciada en Relaciones Internacionales está a punto de subirse a bordo de la fragata Libertad para realizar el típico viaje de instrucción en ultramar del buque escuela de la Armada Argentina.

Se postuló en febrero sin muchas expectativas, luego de recibir por mail una convocatoria a través de la Universidad de San Andrés. Afinó su inglés para transmitir, mediante una carta de motivación, lo que significaría para ella hacer el viaje: cumplir el sueño de conocer otros paisajes y culturas, vivir en primera persona una misión diplomática en representación del país y de la casa de estudios donde se formó y enriquecer su historial académico a partir de una experiencia decisiva.

Días más tarde, un correo electrónico dio por tierra sus ilusiones, pero el día en que las mujeres decidieron parar en defensa de sus derechos le dio revancha. Ella, que había quedado en segundo lugar, tenía chances de viajar luego de que se bajara el primer candidato a la beca. “Me cayó del cielo, no me lo esperaba. Tuve que decidir en dos horas si iba o no. La convocatoria fue muy grande y competitiva”, contó aunque no pudo especificar los criterios que entraron en juego a la hora de la definición. “Fue el mejor regalo que pude recibir en el Día de la Mujer, muy significativo precisamente porque se centra en el trabajo”, destacó.

La joven de 28 años que actualmente trabaja en una empresa frutícola de la región se prepara para tomar una licencia y embarcarse, a partir del 25 de marzo, en una travesía de 7 meses alrededor del mundo. “Se van visitando distintos puertos, embajadas y consulados en los cuales los civiles vamos en representación diplomática a través de la Armada. Es un orgullo representar al país y a mi universidad y también una responsabilidad por la tarea que se me ha encomendado como ciudadana”, recalcó.

La joven profesional representará diplomáticamente a la Armada Argentina durante el viaje.

Oportunidad que se da una sola vez en la vida

“Poder ingresar a la fragata Libertad es algo sumamente difícil. De hecho, esta es la primera vez que se hace una convocatoria a las universidades privadas del país”, remarcó al afirmar que el programa históricamente estaba reservado para las universidades públicas. “Se eligió a la Universidad del Salvador debido a que fue la primera universidad que trajo la carrera de Relaciones Internacionales a la Argentina”, acotó.

Segura y enfocada en la propuesta que le permitirá crecer profesionalmente, señaló: “La realidad es que hace diez años tuve la posibilidad de realizar un intercambio estudiantil a través de Rotary Internacional y me gradué del secundario en un colegio de Estados Unidos. Entonces la experiencia de vivir lejos de mi familia y mis afectos ya la he vivido, también al haberme ido a Buenos Aires y recibirme allá”. “Emocionalmente es algo que ya lo tengo trabajado”, comentó en relación a la distancia que mantendrá con su pareja y allegados. “Si bien esta es una experiencia distinta en otra etapa de la vida, sé que quienes me quieren de verdad saben que es una oportunidad única. Me tocaron con la varita mágica, tengo que aprovecharlo”, enfatizó y aseguró: “No soy una persona que se ata a un mandato, sino que soy un receptor disponible a lo que mi país y mi capacidad me permitan crear”.

Compartirá su experiencia por Youtube

Dispuesta a que su experiencia trascienda más allá de lo personal, la joven María Soledad Gallardo comentó que abrirá un canal de Youtube para compartir su aventura con conocidos y gente de la región. La profesional aventurera cipoleña también brindó su correo electrónico (m_sole_g@hotmail.com) para todo aquel que quiera ponerse en contacto y nutrirse mutuamente de experiencias. Fortaleza, Veracruz, Miami, Den Helder, Barcelona, Río de Janeiro y Montevideo serán algunos de los puntos del itinerario que compartirá por internet.