La FM Mural, de la Biblioteca Rivadavia, cumplió 20 años

La idea de contar con una radio se había gestado algunos años antes de su inauguración y lanzamiento formal. Además, la TV Comunitaria que había impulsado, desde la biblioteca, el recordado Lorenzo Kelly, había dejado de funcionar por los sacudones de la crisis y no se quería que su mensaje comunicativo se perdiera.

La alternativa fue la creación de la FM Mural, que en principio tuvo que realizar grandes esfuerzos para funcionar y sostenerse y que, algunos años después, con vientos más favorables, pudo adquirir nuevos y mejores equipos, que son los que siguen cumpliendo funciones hasta la actualidad.

Radio Mural 3.jpeg.jpg

El titular de la Biblioteca Rivadavia, Franco Ávila Gross, manifestó que un impulso decisivo se dio con la sanción de la ley de medios audiovisuales, que permitió un mayor desarrollo de la comunicación comunitaria y que facilitó el acceso a tecnologías nuevas y a la producción de contenidos propios orientados hacia el pueblo, sus necesidades y su identidad.

Expresó que, desde sus comienzos, la línea editorial y los contenidos de la radio han tenido un compromiso con la sociedad cipoleña y regional inquebrantable, lo que se puede constatar, por ejemplo, en la amplia cabida que se da a los músicos y artistas de la región y a la difusión de su obra.

Indicó que entre los problemas que se vienen enfrentando hace tiempo y que no terminan de resolverse figura la definición del espectro radioeléctrico de la zona, que está sobresaturado y que no le ha permitido a la emisora obtener la certificación en la espacio que utiliza, pese a que es una de las dos radios comunitarias de la ciudad, junto con radio Confluencia, de la Biblioteca Popular Fernando Jara. Pese a todo, la Mural cuenta con reconocimiento oficial y su labor y continuidad no están en juego.

Radio Mural .jpeg

Sin embargo, vale resaltar que la demora del Estado nacional en avanzar en la definición del espectro genera superposiciones de ondas, lo que atenta contra una óptima transmisión. Además, el vacío administrativo estatal impide contar con una pauta publicitaria pública acorde a las necesidades de los medios comunitarios.

Pero, con 20 años de logros y progresos, la emisora se ha ganado un lugar destacado en la radiofonía cipoleña y con el apoyo de sus oyentes, de la biblioteca y de los anunciantes que la respaldan seguirá adelante con su propuesta participativa y dirigida al sentir y el hacer de la comunidad.