La fiscalía confía en que el fallo contra el ginecólogo quedará firme

“Es un juez que falló de acuerdo a lo que ocurrió a lo largo de las audiencias, y de acuerdo lo que dice la ley”, afirmó Márquez Gauna.

“Era un caso complejo, pero al realizar las actuaciones correspondientes pudimos ir determinando que había un delito. Llegamos al juicio confiados de que era culpable, si no, no lo hubiésemos acusado”, expresó el fiscal.

Márquez Gauna sostuvo que la fiscalía no esperaba, en principio, la repercusión mediática que tuvo el caso. Y en ese contexto, valoró que la resolución del magistrado se haya ajustado a la ley “sin mezclarse con discusiones que no tienen que ver con lo jurídico. Nosotros somos los ejecutores de las leyes, no las hacemos”.

Por otro lado, aseguró que no hay grises que puedan revertir la condena. “Quienes tienen dudas son los que atrasan diez años. Aplicando el Código Penal, hay un derecho sin límite de tiempo para que las mujeres violadas puedan abortar”.

Analizan apelar la sentencia

La fiscalía pidió en su alegato que se contemplara la actuación de Rodríguez Lastra como un caso de violencia obstétrica, pero el juez Meynet lo descartó. “No está el razonamiento completo. Después del juicio de cesura, con el fallo completo, veremos si es necesario recurrirlo”, anticipó el fiscal Márquez Gauna. El funcionario afirmó que “la pena no va a cambiar, pero se trata de una declaración simbólica muy importante desde la perspectiva de género”.

